За последние 20 лет люди стали меньше общаться с друзьями
И почти четверть людей во всем мире чувствует себя одинокими.
И почти четверть людей во всем мире чувствует себя одинокими.
Угроза кризиса одиночества уже давно является одной из главных проблем современного социума. Тем не менее, она вызвала новую волну обсуждений после того, как в докладе одного из ведущих хирургов США Вивека Мурти несколько раз была упомянута «эпидемия одиночества и изоляции». Он отметил, что самоизоляция в результате пандемии усугубила и без того шаткие социальные взаимодействия людей.
И хотя многие уже давно вернулись с удаленной работы и учебы, последствия этого периода сохраняются и продолжают влиять на нашу жизнь. Мурти заявил что одиночество следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию с точки зрения здравоохранения и заниматься ей уже сейчас.
Одиночество — знакомое чувство для многих людей. «Это похоже на голод или жажду, — сказал Мерти. — Это чувство, которое тело посылает нам, когда нам не хватает чего-то для выживания. Миллионы борются с этой проблемой в одиночку, и это неправильно». Последствия отрезанности от социума связаны с риском для здоровья — сердечно-сосудистыми заболеваниями, деменцией, инсультами, депрессией и тревогой, пишет издание The Week.
В докладе хирурга говорится, что за последние несколько десятилетий ситуация ухудшилась, но пандемия COVID-19 усугубила проблему. Исследования показали, что каждый второй американец сообщает о чувстве одиночества или изоляции. В 2020 году американцы тратили около двух минут в день на личное общение с друзьями по сравнению с 60 минутами почти двумя десятилетиями ранее.
Особенно сильно это заметно в отношении молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет: в 2020 году их личное социальное взаимодействие сократилось на 70%. Но страдают не только они: согласно свежему опросу, проведенному в 142 странах, почти 24% людей в возрасте 15 лет и старше чувствуют себя очень или довольно одинокими, а это в общей сложности более миллиарда человек. У пожилых людей в возрасте 65 лет и старше самый низкий показатель — всего 17%.
Глобальный опрос стал «действительно хорошим напоминанием о том, что одиночество — это не просто проблема старения — это проблема, которая может затронуть каждого в любом возрасте», — пишут авторы исследования. Но пока универсальное решение не найдено, многие ищут свои методы борьбы с одиночеством. Например, некоторым помогают чат-боты. Однако и этот метод вызывает у ученых опасения, что таким образом живое общение и вовсе сойдет на нет.
Недавно всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что состояние одиночества стало серьезной угрозой для здоровья людей на всей планете. В частности, отсутствие пары тяготит российских мужчин больше, чем женщин.
Олеся Маевская