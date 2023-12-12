За последние 20 лет люди стали меньше общаться с друзьями

Угроза кризиса одиночества уже давно является одной из главных проблем современного социума. Тем не менее, она вызвала новую волну обсуждений после того, как в докладе одного из ведущих хирургов США Вивека Мурти несколько раз была упомянута ​​ «эпидемия одиночества и изоляции». Он отметил, что самоизоляция в результате пандемии усугубила и без того шаткие социальные взаимодействия людей.

И хотя многие уже давно вернулись с удаленной работы и учебы, последствия этого периода сохраняются и продолжают влиять на нашу жизнь. Мурти заявил что одиночество следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию с точки зрения здравоохранения и заниматься ей уже сейчас.

По его словам, неблагоприятное воздействие одиночества на здоровье сравнимо с курением до 15 сигарет в день.

Одиночество — знакомое чувство для многих людей. «Это похоже на голод или жажду, — сказал Мерти. — Это чувство, которое тело посылает нам, когда нам не хватает чего-то для выживания. Миллионы борются с этой проблемой в одиночку, и это неправильно». Последствия отрезанности от социума связаны с риском для здоровья — сердечно-сосудистыми заболеваниями, деменцией, инсультами, депрессией и тревогой, пишет издание The Week.

В докладе хирурга говорится, что за последние несколько десятилетий ситуация ухудшилась, но пандемия COVID-19 усугубила проблему. Исследования показали, что каждый второй американец сообщает о чувстве одиночества или изоляции. В 2020 году американцы тратили около двух минут в день на личное общение с друзьями по сравнению с 60 минутами почти двумя десятилетиями ранее.

Особенно сильно это заметно в отношении молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет: в 2020 году их личное социальное взаимодействие сократилось на 70%. Но страдают не только они: согласно свежему опросу, проведенному в 142 странах, почти 24% людей в возрасте 15 лет и старше чувствуют себя очень или довольно одинокими, а это в общей сложности более миллиарда человек. У пожилых людей в возрасте 65 лет и старше самый низкий показатель — всего 17%.

Глобальный опрос стал «действительно хорошим напоминанием о том, что одиночество — это не просто проблема старения — это проблема, которая может затронуть каждого в любом возрасте», — пишут авторы исследования. Но пока универсальное решение не найдено, многие ищут свои методы борьбы с одиночеством. Например, некоторым помогают чат-боты. Однако и этот метод вызывает у ученых опасения, что таким образом живое общение и вовсе сойдет на нет.

Недавно всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что состояние одиночества стало серьезной угрозой для здоровья людей на всей планете. В частности, отсутствие пары тяготит российских мужчин больше, чем женщин.

Олеся Маевская