Отсутствие пары тяготит российских мужчин больше, чем женщин

В ноябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) учредила Комиссию по социальным связям, которая будет заниматься проблемой одиночества. Ее сопредседателем стал главный санитарный врач США Вивек Мурти; он уже заявил, что одиночество создает для здоровья риски, сопоставимые с последствиями выкуривания 15 сигарет в день. Люди, не имеющие достаточно прочных социальных связей, подвержены повышенному риску инсульта, тревожных расстройств, деменции, депрессии, самоубийств, предупредили в ВОЗ. А в свете негативного воздействия пандемии COVID-19 все эти вопросы «приобрели особую актуальность».

После создания международной комиссии по одиночеству дейтинг-сервис Mamba спросил 1672 россиян старше 18 лет о том, как отсутствие пары или душевное одиночество влияют на их состояние.

Более половины опрошенных (54%) чувствовали себя одиноко в течение последних шести месяцев.

При этом каждый десятый ощущал одиночество, даже находясь в отношениях.

Впрочем, треть опрошенных заявили, что отсутствие партнера не вызывало у них чувства изолированности или какой-то неполноценности.

Мужчин одиночество тяготит больше, чем женщин. 20% респондентов мужского пола признались, что им тяжело быть без пары — а среди женщин так ответили только 11%. Количество мужчин, оценивших свое состояние без партнера на 1 из 10 (где 1 — «ужасно», а 10 — «прекрасно»), в два раза больше, чем женщин (15% и 7%). В среднем женщины оценили свое состояние без пары на 6,1 балла, а мужчины — на 5.

Тем не менее больше половины и женщин, и мужчин хотели бы дарить кому-то свою любовь и заботу.

Треть опрошенных обоих полов ищут партнера, чтобы делиться позитивными эмоциями. Для части респондентов (30%) важно построить семью. 17% мужчин и 8% женщин беспокоит, что они могут не успеть завести детей с любимым человеком.

Однако есть ряд причин, по которым россиянам сложно изменить статус своей личной жизни и найти любовь. Четверть опрошенных признались, что им не везет с людьми — знакомства и новые отношения оказываются неудачными. Каждая четвертая женщина ответила, что сейчас не испытывает симпатии к кому-либо, а 26% мужчин банально не знают, где можно познакомиться. Каждой десятой россиянке найти свою любовь мешают слишком строгие требования — они стараются найти идеального человека. А 14% мужчин не готовы менять привычки, выработанные в одиночестве. Каждому десятому россиянину построить новые отношения мешают воспоминания о бывших партнерах.

Многие современные исследования подтверждают, что одиночество связано с депрессией, риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабетом II типа, артритом и другими заболеваниями, говорит руководитель службы психологической помощи Budu Татьяна Исраелян.

По словам Исраелян, отсутствие социальной поддержки и близости с другими людьми может привести к чувству беспомощности, отчаянию и низкой самооценке.

Подобные негативные состояния могут вызвать неблагоприятные физиологические реакции в организме — например, повышенную выработку гормонов стресса, нарушение сна и ослабление иммунитета.

Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова уточняет, что мужчины более подвержены рискам, связанным с одиночеством. У них, по словам специалиста, гораздо ниже приверженность лечению, эмоционально они более закрыты и могут острее переживать этап одиночества.

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо добавляет: у людей в паре, как правило, преобладает баланс в выработке гормонов. При прикосновениях и объятиях, например, вырабатывается окситоцин — гормон привязанности, говорит врач. Он не только необходим, но еще и опосредованно благоприятно влияет на другие гормоны. «Например, на мужчин в паре окситоцин оказывает расслабляющий эффект, косвенно это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, — комментирует Шуппо.— У женщин окситоцин вырабатывается в паре, во время беременности, при общении с ребенком и управляет целым каскадом женских гормонов, напрямую влияя на “гормональное долголетие”».

Психотерапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Елена Бурделова говорит, что в обществе возрос уровень рефлексии, поэтому и запросов по теме одиночества стало поступать больше. При этом брак, наличие партнера и детей не гарантируют защиты от возникновения этого чувства, подчеркивает она. По словам психотерапевта, часто люди именно с одиночеством связывают свой психоэмоциональный дискомфорт, тревожность, депрессивные состояния. «Вообще одной из человеческих потребностей является сопричастность к коллективу других людей — друзьям, профессиональным сообществам, компаниям по увлечениям и интересам, где человек будет удовлетворять свое чувство принадлежности и не испытывать одиночество», — говорит Бурделова.

По мнению психотерапевта, внимание ВОЗ к этой теме оправданно: когда человек один, у него часто не хватает мотивации вести активный или здоровый образ жизни.

Екатерина Серебренникова напоминает, что утрата цели, усталость и другие факторы, которые человек испытывает в одиночестве, могут одновременно сигнализировать о различных заболеваниях. «Например, со схожими симптомами человек может столкнуться при заболеваниях щитовидной железы, дефиците витаминов, — говорит Серебренникова.— Очень важно вовремя обращаться к врачу и разобраться в природе беспокоящих вас симптомов».