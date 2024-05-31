Японец, который потратил 14 тысяч долларов, чтобы стать собакой, передумал

Как Токо выглядит без костюма и как его зовут на самом деле, до сих пор никто не знает — японец скрывает свою личность, потому что боится осуждения. «Я не хочу, чтобы люди знали про мои увлечения, особенно коллеги по работе», — объясняет он. «Скорее всего люди решат, что я странный. А к осуждению я не готов».