Японец, который потратил 14 тысяч долларов, чтобы стать собакой, передумал

Японец по имени Токо очень долго старался стать собакой, насколько это возможно: два года назад он заказал для себя костюм колли за 14 тысяч долларов, чтобы ходить и выглядеть как собака. Ультрареалистичный костюм сшила за 40 дней компания Zeppet.
«С самого детства я всегда я всегда мечтал побыть животным. Сколько себя помню, мне всегда хотелось в кого-нибудь перевоплотиться». Токо, японец, попытавшийся быть собакой.
Спустя два года японец признал, что на пути к его мечте есть и другие препятствия — ходить как собака невероятно сложно, если ты человек. В связи с этим, как рассказывает Daily Mail, Токо принял единственное логичное в такой ситуации решение — попробовать перевоплотиться в какое-нибудь другое животное.
У собак, как он объясняет журналистам, скелет устроен совершенно не так, как у людей, и конечности выгибаются иначе. Поэтому японец думает, что с большей вероятностью у него получится «стать» собакой другой породы, пандой или бурым медведем. Токо прибавляет, что побыть кошкой или лисой тоже было бы интересно, но они слишком маленькие для того, чтобы это получилось правдоподобно.
В январе Токо загрузил в сеть видеозапись своих попыток двигаться как собака: он прыгал через обручи и лазал по препятствиям. Канал автора собрал 61 тысячу подписчиков на YouTube. На видео под названием «Человек превратился в собаку! Испытываю свою ловкость в реалистичном собачьем костюме» Токо пробует преодолеть серию препятствий под ошарашенным взглядом своей собственной собаки.
Назвать попытки успешными трудно японец терпит серию неудач, которые лучше увидеть своими глазами. Техника собачьей ходьбы вызвала активную дискуссию в комментариях.
Как Токо выглядит без костюма и как его зовут на самом деле, до сих пор никто не знает — японец скрывает свою личность, потому что боится осуждения. «Я не хочу, чтобы люди знали про мои увлечения, особенно коллеги по работе», — объясняет он. «Скорее всего люди решат, что я странный. А к осуждению я не готов».
Если Токо все же решит открыться коллегам и рассказать о своей страсти, надеемся, что сперва он прочитает материал о том, как правильно говорить на сложные и запретные темы на работе — обещаем, будет полезно даже если вы не собираетесь становиться собакой.
Георгий Мазуркевич