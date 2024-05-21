«Болезнь молчания»: как правильно говорить на сложные и запретные темы с коллегами

В высококонтекстных культурах большое значение придается невербальным сигналам и контексту общения. Слова имеют меньше значений по сравнению с тем, как они произносятся, и окружающим контекстом, в котором они используются. Как одет мой партнер? В какой он позе? Как смотрит? О чем молчит? Такие культуры часто полагаются на длительные личные отношения и сильные связи. Это Япония, Китай и многие арабские страны. В таких культурах табуированные темы могут обсуждаться косвенно, через намеки и иносказания, чтобы избежать конфронтации и сохранить гармонию (или ее видимость) в группе.