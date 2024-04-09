Выявлена связь между депрессией и болезнями сердца

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и глубокая депрессия могут быть генетически связаны особыми воспалительными путями. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта и Массачусетской больницы в США, опубликовавшие исследование в журнале Nature Mental Health.
Авторы работы рассказали, что связь между депрессией и сердечно-сосудистыми заболеваниями неоднократно рассматривалась в предыдущих исследованиях. До 44% пациентов с ИБС страдают глубокой депрессией.
В новой работе ученые провели секвенирование транскриптома (метод позволяет понять, как устроены и как регулируются геномы) людей с депрессией и заболеваниями миокарда.
В результате специалистам удалось идентифицировать 185 генов, в значительной степени связанных как с ИБС, так и с депрессией. Обнаруженные участки ДНК также играли важную роль в воспалении и кардиомиопатии (группа заболеваний миокарда, характеризующихся механической или электрической дисфункцией сердца).
По словам ученых, присутствие обнаруженных генов при депрессии и ИБС могло спровоцировать кардиомиопатию.
Однако в ходе дополнительного исследования стало ясно, что кардиомиопатия у людей с воспалительными генами встречалась реже, чем у людей с ИБС и депрессией. Ученые предположили, что это связано лекарствами, назначаемыми при ИБС и психическом нарушении и способными уменьшать воспаление.
Ранее ученые выяснили, что антидепрессанты не только снижают концентрацию на негативных воспоминаниях у пациентов, но и улучшают общую память.
Анна Морозова