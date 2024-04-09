Выявлена связь между депрессией и болезнями сердца

Однако в ходе дополнительного исследования стало ясно, что кардиомиопатия у людей с воспалительными генами встречалась реже, чем у людей с ИБС и депрессией. Ученые предположили, что это связано лекарствами, назначаемыми при ИБС и психическом нарушении и способными уменьшать воспаление.