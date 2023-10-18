Обнаружена неожиданная польза антидепрессантов

Антидепрессанты — это психотропные лекарственные средства, применяемые прежде всего для терапии депрессии. Их назначают, чтобы облегчить симптомы заболевания: тревожность, апатию, раздражительность, упадок сил, чувство бесполезности и нарушения сна.

Результаты исследования показали, что антидепрессанты также могут обеспечивать здоровое функционирование памяти. В опросе приняли участие 48 человек в возрасте от 18 до 35 лет. До начала исследования все испытуемые достаточно долго принимали антидепрессанты.

Среди участников были те, кто не ощутил улучшения состояния здоровья после начала приема препаратов (или прогресс был незначительным). Однако те, кто сообщил о положительном воздействии антидепрессантов на психику, также отметили изменения в работе памяти. Оказалось, что такие препараты помогают пациентам перестать концентрироваться на травмирующих воспоминаниях.