Выявлен ген, отвечающий за наследственность СДВГ

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это поведенческое и нервно-психическое расстройство, характеризующееся невнимательностью, импульсивностью и гиперактивностью. В основном все выражения синдрома считаются неуместными для возраста. Пациенты с таким диагнозом могут испытывать трудности с регулированием эмоций или проблемы с исполнительной функцией.

До сих пор считалось, что СДВГ передается по наследству используя несколько групп генов. Ученые из США провели исследование, в ходе которого выяснили, что это расстройство объясняется вариациями одного гена.

Эксперты исследовали геномы 77 детей с диагнозом СДВГ и членов их семьи. «Мы нашли подтверждение гипотезе о том, что атипичное метилирование связано со статусом СДВГ, в том, что четыре гена с вариантами в нескольких семействах вовлечены в пути метилирования», — объясняют авторы работы.

Метилирование ДНК — это система контроля, которую наш организм использует для изменения уровней экспрессии генов в разных клетках. Эта эпигенетическая регуляторная система также является связующим звеном между природой и воспитанием. Состояние этой системы могут менять различные факторы, например, стресс, физическая активность и загрязнение окружающей среды. Таким образом в организме появляется эффект домино, то есть одно изменение влечет за собой ряд других.

Это объясняет, как один отличающийся от других ген СДВГ влияет на широкий спектр поведенческих черт. Аналогичные показатели единичных генных вариаций также наблюдались при аутизме.

Ученые подчеркнули, что, несмотря на различающиеся черты СДВГ и аутизма, многие все же являются схожими и создают почти что одинаковые проблемы.

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