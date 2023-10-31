Выяснено, как сиамские кошки меняют цвет

Сиамские кошки известны своей черной «маской» на мордочке, такого же цвета «носочками» и хвостом, а также голубыми глазами. Эти отличительные черты произошли из-за генетической мутации, известной как гималайский ген, обнаруженный у этой породы в 2005 году. Он является рецессивным и передается от самца и самки потомству.

Эта порода на самом деле имеет не такой окрас, находясь в утробе матери. Там сиамские котята развиваются при температуре 38,3°С, что является нормальной температурой для кошки. После рождения детеныши имеют полностью белую шерсть, однако со временем она начинает остывать на лапах, хвосте, ушах и мордочке. Более холодная окружающая среда заставляют гималайский ген активировать меланин (пигмент, который также встречается у людей) в организме. Вот почему более теплые части тела этой породы кошек остаются светлыми.

Примерно в двухнедельном возрасте темные оттенки начинают распространяться на конечности котят. К месяцу после рождения у животных появляется окончательный окрас который может быть одной из нескольких разновидностей, среди них блю-пойнт, сиреневый пойнт, шоколадный пойнт и сил-пойнт, у которого светло-кремовая шерсть с темно-коричневыми оттенками на лапах, хвосте, носу и ушах.

Окрас темнеет с возрастом кошки, а любая травма может изменить оттенки шерсти. Например, если сиамская кошка перенесла операцию, участок меха, который был сбрит, может снова потемнеть, потому что он более холодный. Со временем мех может снова стать светлее.

Ярко-голубые глаза этих кошек также обусловлены гималайским геном, который влияет на пигмент радужки.

В мутации гена нет преимуществ, так как из-за нее появляются проблемы со здоровьем, в том числе и со зрением.

У сиамских кошек часто бывает косоглазие, которое может ухудшить зрение и восприятие глубины. Если же такого не наблюдается, животное все равно может страдать от нистагмы — состояния, при котором зрачок слегка мечется из стороны в сторону Это может вызвать проблемы с удержанием равновесия.

Окрас со временем меняется и у скунсов. Ученые рассказали, почему эти животные лишаются своих черных полос.

Анна Морозова