Скунсы стали выглядеть менее похожими на самих себя

Тед Станкович, специалист по эволюционно-поведенческой экологии из Калифорнийского государственного университета в Лонг-Бич в США изучает апосематизм (предупреждающий окрас яркого цвета, который, например, украшает коралловых змей и ядовитых лягушек-дротиков). Полосатые скунсы, обитающие на большей части Северной Америки, имеют одни из самых узнаваемых расцветок на планете — угольно-черный мех и белые полосы, которые тянутся от головы до хвоста.

Однако Станкович с коллегами заметила, что у скунсов могут быть разные узоры, также встречаются полностью белые и полностью черные животные. Их окрас, говорят ученые, влияет на хищников, у которых сложился определенный образ млекопитающего, отличающийся от реальности.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa" data-prerendered><noscript><section><h2>Как часто вы пользуетесь интернетом?</h2><p>18 вопросов</p><p>Здравствуйте! Опрос займет не более 5-10 минут.</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa"><fieldset><legend>Отметьте ваш пол</legend><label><input type="radio" name="7100" value="26134"/>Мужской</label><br/><label><input type="radio" name="7100" value="26135"/>Женский</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1617911315321008/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

В исследовании, опубликованном в журнале Evolution, объясняется, от чего зависит окрас этих животных и как человек может влиять на него.

Сфотографировав 749 полосатых шкур скунсов в музеях по всему континенту, ученые зафиксировали длину полос и симметрию рисунка, а затем сравнили с местами обитания животных и их врагов, к которым обычно относятся горные львы, койоты, ягуары и рыси. Они обычно либо слишком голодны, чтобы рискнуть быть опрыснутыми зловонной жидкостью, либо натыкаются на другие отметины, не совсем точно передающие информацию об угрозе.

«В районах с действительно высоким риском хищничества, как со стороны птиц, так и млекопитающих, вы получаете гораздо более стабильное традиционное черное животное с двумя длинными белыми полосами на теле», — рассказывает Станкович.

По мере снижения риска быть пойманными хищниками, скунсы отличаются узорами.

Это имеет смысл, так как в таком случае животным не надо иметь таких предупреждающих знаков на своей шерсти. Отличающийся рисунок на ней передается из поколения в поколение. Поэтому в популяциях будут более разнообразные вариации окраса.

В то же время люди только способствуют этому процессу, так как они почти уничтожили всех хищников на территории США. Однако Станкович отмечает, что не хочет винить человечество. Например, потому что музейные образцы представляют скунсов за последние сто лет, а потому трудно делать долгосрочные выводы и говорить о том, что кто-то негативно повлиял на окрас скунсов.

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Анна Морозова