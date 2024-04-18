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Шмели удивили ученых способностью выживать под водой

Шмели способны выживать как на природе, так и в шумном городе.

Источник: Unsplash

Специалисты выяснили, что по крайней мере один вид этих насекомых может проводить до одной недели под водой. А узнали это случайно, пишет The Guardian.

Известно, что королевы обыкновенных восточных шмелей зарываются в почву во время зимней спячки. В лаборатории во время одного из исследований из-за сбоя жидкость попала в контейнеры с насекомыми. «После этого, конечно, любопытство привело к проведению полноценного эксперимента с большим количеством повторений», — сказали специалисты.

Ученые взяли 143 матки обычного восточного шмеля, поместили каждую в отдельную пробирку с влажным верхним слоем почвы, закрыли их перфорированными крышками и на неделю поместили в темный холодильник.

Убедившись, что все пчелы живы, в 126 пробирок добавили холодную воду, а 17 оставили в качестве контрольной группы. В то время, как некоторым королевам позволяли плавать на поверхности, других погружали в жидкость при помощи поршня.

Затем треть пробирок возвращали в холодильник на восемь часов, треть — на 24 часа и треть — на семь дней, имитируя различные условия затопления.

В конце эксперимента ученые заметили, что показатели выживаемости были одинаковыми вне зависимости от продолжительности и условий, которым подвергались матки. Однако также было замечено, что у особей с более высоким весом было больше шансов дожить до конца исследования.

Специалисты говорят, что результаты их работы впечатляют, так как многие насекомые, например, жужелицы, не могут справиться с погружением в воду, из-за чего они должны покинуть поймы, чтобы выжить.

Ученые планируют провести подобный эксперимент с другими видами шмелей и узнать, какие механизмы лежат в устойчивости маток к затоплению. Среди возможных факторов пока что ученые называют низкую потребность маток в кислороде во время зимней спячки.

Ранее ученые выяснили, как тихоходки без вреда переносят высокие уровни радиации.

Анна Морозова