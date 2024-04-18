Шмели удивили ученых способностью выживать под водой

Известно, что королевы обыкновенных восточных шмелей зарываются в почву во время зимней спячки. В лаборатории во время одного из исследований из-за сбоя жидкость попала в контейнеры с насекомыми. «После этого, конечно, любопытство привело к проведению полноценного эксперимента с большим количеством повторений», — сказали специалисты.