Шмели удивили ученых способностью выживать под водой

Специалисты выяснили, что по крайней мере один вид этих насекомых может проводить до одной недели под водой. А узнали это случайно, пишет The Guardian.
Известно, что королевы обыкновенных восточных шмелей зарываются в почву во время зимней спячки. В лаборатории во время одного из исследований из-за сбоя жидкость попала в контейнеры с насекомыми. «После этого, конечно, любопытство привело к проведению полноценного эксперимента с большим количеством повторений», — сказали специалисты.
Ученые взяли 143 матки обычного восточного шмеля, поместили каждую в отдельную пробирку с влажным верхним слоем почвы, закрыли их перфорированными крышками и на неделю поместили в темный холодильник.
Убедившись, что все пчелы живы, в 126 пробирок добавили холодную воду, а 17 оставили в качестве контрольной группы. В то время, как некоторым королевам позволяли плавать на поверхности, других погружали в жидкость при помощи поршня.
Затем треть пробирок возвращали в холодильник на восемь часов, треть — на 24 часа и треть — на семь дней, имитируя различные условия затопления.
Специалисты говорят, что результаты их работы впечатляют, так как многие насекомые, например, жужелицы, не могут справиться с погружением в воду, из-за чего они должны покинуть поймы, чтобы выжить.
Ученые планируют провести подобный эксперимент с другими видами шмелей и узнать, какие механизмы лежат в устойчивости маток к затоплению. Среди возможных факторов пока что ученые называют низкую потребность маток в кислороде во время зимней спячки.
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Анна Морозова