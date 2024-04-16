Ученые узнали, как тихоходки без вреда переносят экстремальные уровни радиации

«Эти животные демонстрируют невероятную реакцию на радиацию, и, похоже, в этом секрет их чрезвычайных способностей к выживанию. То, как тихоходки преодолевают радиационный стресс, может привести к новым идеям о том, как мы могли бы попытаться защитить других животных и микроорганизмы от вредного излучения», — отметили авторы научной работы.