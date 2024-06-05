Выяснено, что заставляет людей убегать от социального контакта

Исследователи опирались на то, что известно об охоте животных, чтобы понять, влияет ли идея, лежащая в основе этих стратегий, на то, как люди принимают решение об уходе от социальных взаимодействий. Кроме того, специалисты были нацелены на определение того, предпочитает ли человек с депрессией избегать окружающих иначе, чем другие, у которых нет психического расстройства.