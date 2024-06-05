Выяснено, что заставляет людей убегать от социального контакта

Исследователи из Бирмингемского и Оксфордского университетов провели эксперимент, чтобы ответить на вопрос, почему люди уходят от социальных взаимодействий. Оказалось, что это происходит из-за альтернативных издержек, основанных на социальной среде.
Люди не всегда могут взаимодействовать с окружающими. Решение прекратить социальный контакт и перейти к другой деятельности является важнейшим аспектом человеческой жизни. Однако до сих пор в психологических исследованиях редко изучались принципы, влияющие на решение об уходе из социального контакта.
Теперь специалисты сосредоточились на раскрытии некоторых из этих принципов. Новое исследование основано на предыдущих работах, в которых изучалось поведение животных во время добывания пищи. Когда они охотятся, им приходится задумываться о том, когда следует покинуть место, в котором они получают необходимые ресурсы.
Ключевым фактором, влияющим на выбор животных, является то, что они думают о том, сколько пищи они получают в среднем в других местах по сравнению с тем, какое количество еды есть там, где они находятся в настоящее время.
Исследователи опирались на то, что известно об охоте животных, чтобы понять, влияет ли идея, лежащая в основе этих стратегий, на то, как люди принимают решение об уходе от социальных взаимодействий. Кроме того, специалисты были нацелены на определение того, предпочитает ли человек с депрессией избегать окружающих иначе, чем другие, у которых нет психического расстройства.
«По сути, мы задавались вопросом, уходим ли мы раньше от человека, с которым мы сейчас взаимодействуем, если знаем, что есть много других ценных людей, с которыми мы могли бы встретиться?» — прокомментировали специалисты.
Чтобы проверить свои гипотезы, исследователи разработали простую компьютерную игру, в которой игрокам предлагалось решить, как разделить деньги. Каждый участник мог в любой момент уйти к другому человеку. Когда они делали это, им приходилось ждать несколько секунд, чтобы соединиться со следующим.
Какие-то игроки были более справедливыми, делясь большей или меньшей долей денег с другими. «Мы сгруппировали их таким образом, чтобы в течение пятиминутных блоков вы могли привлечь больше более честных игроков или больше менее честных. Это означало, что мы манипулировали “альтернативными издержками” в этих различных средах», — сказали ученые. Таким образом, участники знали, что уход от одного нечестного человека приведет к тому, что они окажутся с честным собеседником.
Люди с депрессией принимали решение о выходе из социальных взаимодействий по-другому. Эти игроки часто уходили от недобросовестных участников исследования гораздо быстрее, не задумываясь, каким может быть следующий человек.
«Уход недобросовестных игроков быстро привел к тому, что игроки в целом взаимодействовали с еще большим количеством недобросовестных людей», — сказали специалисты.
В целом, говорят исследователи, результаты эксперимента свидетельствуют о том, что хорошее психическое здоровье может быть связано с тем, как люди принимают решение о прекращении социальных взаимодействий.
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Анна Морозова