Ученые узнали, когда человек начинает испытывать одиночество

Ученые из Университета Аризоны пришли к выводу о том, что люди не чувствуют себя одинокими, пока не проводят три четверти своего времени наедине с собой. Результаты их исследования опубликованы в журнале Journal of Research in Personality. Давно известно, что круг общения людей с возрастом сужается, как и снижается способность проводить время с другими.

«Мы обнаружили, что среди взрослых от 68 лет и старше одиночество тесно связано с социальной изоляцией, — пишут авторы. — Мы все больше узнаем о важности социальных связей для здоровья человека, и оказывается, что одиночество и изоляция — связанные, но разные понятия».

Ранее старший автор исследования, профессор психологии Университета Аризоны Маттиас Мел, разработал приложение для фиксации социальной активности в повседневной жизни. Это электронно-активируемый диктофон (Electronically Activated Recorder или EAR), который с разрешения участников эксперимента записывал издаваемые ими звуки в течение 30 секунд каждые 12 минут.

В этом исследовании EAR использовался для анализа времени, проведенного в одиночестве. В среднем участники исследования проводили в социальной изоляции 66% своего времени. Но те, кто проводил в одиночестве более 75%, чувствовали себя наиболее одиноко.

По словам Мела, для молодых людей одиночество и изоляция — это две разные вещи. Они могут чувствовать себя одинокими в толпе, а могут и не испытывать этого, находясь одни. С пожилыми людьми дело обстоит иначе: для них социализация — это способ борьбы с самим чувством. Схожесть ощущений от самоизоляции и одиночества у пожилых людей составила около 25%.

В исследовании приняли участие более 400 участников. Архивные данные были собраны в ходе серии научных экспериментов, проведенных в течение последних 20 лет. Мел надеется, что в последующем EAR станет повсеместным, как фитнес-браслеты. В особенности приложение будет полезно для пожилых людей, перенесших инсульт, поскольку таким пациентам для выздоровления в том числе необходима социализация.

Недавно ученые Американского онкологического общества раскрыли опасность жизни в одиночестве для здоровья. Оказалось, что одинокие взрослые имеют в среднем на 32% больший риск фатального исхода от рака, чем те, кто живет с другими людьми.

Олеся Маевская