Высокомерие и гиперкритика: черты эгоцентричных родителей

С такими родителями общаться слишком утомительно. Взрослому ребенку никогда не удастся избежать непрерывного брюзжания, жалоб, стенаний и нытья о том, как родителям тяжело и сколько мучений выпало на их долю. Такие люди легко переводят тему разговора и начинают рассказывать про свои невообразимые страдания и сетуют, что о них следует больше заботиться, и тогда им не придется страдать.