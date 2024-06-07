Высокомерие и гиперкритика: черты эгоцентричных родителей

Психолог Нина Браун недавно выпустила книгу «Семейный яд. Как справиться с токсичностью родителей». В ней специалист рассказала, как детям выстраивать отношения с родителями, которые требуют к себе особого внимания и постоянно показывают, как им плохо живется.
Навязчивый родитель
Навязчивые эгоцентричные родители ведут себя следующим образом:
— постоянно ищут внимание и жаждут восхищения;
— настаивают на своей уникальности и особенности и считают себя привилегированными;
— готовы эксплуатировать окружающих.
— хотят, чтобы окружающие ставили их потребности выше своих.
С такими родителями общаться слишком утомительно. Взрослому ребенку никогда не удастся избежать непрерывного брюзжания, жалоб, стенаний и нытья о том, как родителям тяжело и сколько мучений выпало на их долю. Такие люди легко переводят тему разговора и начинают рассказывать про свои невообразимые страдания и сетуют, что о них следует больше заботиться, и тогда им не придется страдать.
По мнению эгоцентричного родителя, дети должны выполнять все его желания до того, как он их озвучит. И если выполнить эту невыполнимую миссию не получится, он будет сильно разочарован. Еще больше усугубляют ситуацию следующие слова родителя:
— «Я не хочу беспокоить тебя».
— «Не переживай, я справлюсь сам».
— «Мне вообще ничего от тебя не нужно».
— «Мне не хочется быть обузой для тебя».
Поскольку истинный смысл этих выражений не соответствует самим словам, ребенок может испытать стыд и чувство вины. Он начнет стараться намного больше, усерднее, чтобы удовлетворить невысказанные требования родителя.
Однако попытки никогда не будут оценены по достоинству, никто не порадуется за старания, выполнить невысказанные и даже высказанные требования.
Недоверчивый/защищающийся родитель
Такой родитель ведет себя следующим образом:
— беспочвенно не доверяет окружающим;
— всегда занимает оборонительную позицию, выискивая намеки на предательство;
— устраивает допросы, чтобы узнать практически обо всем;
— хочет сам все контролировать.
Такой родитель требует от ребенка, чтобы он прочитал мысли и сам рассказал всю нужную информацию. Если это сделать не получается, взрослый расстраивается или начинает злиться. Такие люди чувствуют себя в безопасности только тогда, когда им известно все до мельчайших подробностей.
Потребность все контролировать усиливается с возрастом. Из-за снижения когнитивных и физических способностей родитель требует от ребенка все больше и больше, желают, чтобы дети обеспечивали их комфорт и безопасность.
Недоверчивый/защищающийся родитель стал таким из-за возможной в прошлом ситуации, когда его подозрения оказались ненапрасными. Например, его мог предать друг, и теперь он уверен, что вновь беспокоится не зря.
Высокомерный родитель
Высокомерные эгоцентричные родители обладают множеством выводящих из себя взрослого ребенка качеств:
— никогда не признают своих ошибок и не берут ответственность за свои ошибки;
— ведут себя надменно, обвиняют и критикуют окружающих;
— хвастаются и гордятся собой даже без повода;
— присваивают успехи и достижения других людей и даже эксплуатируют окружающих;
— выражают презрение к окружающим;
— раздают приказы и требуют услуг, а после не благодарят.
За раздутым самомнением стоит попытка отрицать или сдерживать самоуничижение. Такие люди нуждаются в доминировании и в том, чтобы чтобы окружающие признавали их превосходство. Ребенок, который добился значительного успеха, высоким статусом, по их мнению, обладать не может.
Враждебный родитель
Такие родители могут проявлять следующие типы поведения:
— они легко злятся или обижаются;
— практически никогда не принимают извинений и объяснений и никогда не забывает мнимых обид;
— презирают тех, кто счастливее, чем они;
— всегда или почти всегда напряжены;
— ведут себя так, будто окружающие находятся в долгу перед ними.
Враждебный родитель пережил немало психологических травм, которые не были должным образом проработаны. Они настолько глубокие, что ни сам человек, ни окружающие не осознают их.
Он старается держать окружающих на расстоянии и не дает людям расслабиться. Извинения ребенка за свои промахи не исправят ситуацию и вряд ли помогут наладить отношения, поскольку есть непроработанные психотравмы. Также, возможно, такие взрослые считают, что единственный способ защититься от боли — всегда быть настороже и бросаться в боль при малейшем намеке на бой.
Осознанность и понимание проблемы — первые шаги к адаптации и успеху. Поэтому детям стоит постараться решить трудности с принятием эгоцентричными родителями своих травм и проанализировать собственное поведение, чтобы не стать жертвой обстоятельств и не реагировать резко на слова взрослого.
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Анна Морозова