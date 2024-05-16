Фразу «Я вас услышал» назвали признаком «душнилы»

1. «Я вас услышал»
Эти три слова часто используют в финале делового разговора (причем и в переписке тоже). Обычно говорящий их подразумевает, что принял к сведению полученную от собеседника информацию и ушел размышлять над ней, однако со временем они приобрели «второе дно». «Я вас услышал» — это такое мягкое «идите к черту», которое можно сказать даже начальнику без особых последствий. «Услышал я эту вашу чушь, предлагаю закончить разговор». Учитывайте такое восприятие — оно очень распространено!
2. «Выйди и зайди нормально»
Фраза из лексикона школьных учителей перекочевала в ироническом ключе во взрослую повседневность. С ее помощью говорящий может шутливо указать собеседнику на небольшую ошибку, которую легко исправить («выйти и зайти нормально»). Однако многие люди воспринимают эти слова как обидные:
- во-первых, в них заложена оценка («нормально» — это как?);
- во-вторых, некоторые не очень считывают иронию даже во фразах, ставших мемами;
- в-третьих, у многих людей все «школьное» ассоциируется с негативными воспоминаниями, и кого-то сама отсылка к учителю может триггернуть.
3. «Коллеги, доброго времени суток»
Само словосочетание «доброго времени суток» — красная тряпка для любого «граммар наци», поскольку это такая неявная грамматическая ошибка. «Добрым» в пожелании может быть день, утро, вечер, но никак не «время суток» — но такой оборот широко распространился в условиях электронной почты, когда пишущий не знает, когда адресат прочитает сообщение.
«Время суток» можно смело заменить указанием на то время, в которое пишете ответ вы — и письмо уже станут чуть менее канцелярским.
А вот сочетание с обращением «коллеги» и вовсе обладает пассивно-агрессивным характером. Если коллег в переписке не слишком много, лучше назвать всех поименно, или просто сказать: «Добрый день всем». Русскому языку, увы, до сих пор не хватает нейтрального собирательного обращения, каким в советское время было «товарищи», а ранее — «господа».
4. «Мне это нужно еще вчера»
Частая фраза в устах сверхделовых начальников: дело, о котором подчиненный узнал только сегодня, такое срочное, что сделать его было надо давно. Руководитель, бросающий такие слова, обычно считает себя очень-очень важным и активным, но упускает из виду одну деталь: задача хорошего менеджера — как раз таки избежать авралов и неотложных дел. А значит, помимо того, что с этим «мне нужно вчера» человек выглядит токсично, говорящий подобные фразы еще и подчеркивает свой непрофессионализм.
5. «Отдых для слабаков»
А вот эти слова можно услышать далеко не только в деловой коммуникации: их вполне может бросить муж жене или мать — ребенку. Отдых — не просто не для слабаков, а жизненно необходимая вещь. Отсутствие отдыха — прямой путь к выгоранию (даже в юном возрасте!), и тезис «лучший отдых — это смена деятельности» породил множество патологических перфекционистов. Кроме того, скука и безделье обладают мощным вдохновляющим потенциалом: без толики маеты попросту не бывает творчества.
6. «Зачем ты смотришь эту чушь?»
Сериал, который вам не мил, или сомнительное шоу по ТВ, или ненавистный футбольный матч — не повод обесценивать то, как ваш собеседник отдыхает и переключается. Иногда для разгрузки мозга полезно самое тупое и бессмысленное, что только придумало человечество, а стремление из всякой деятельности извлекать только и исключительно пользу — пагубно. Вместо фразы «Зачем ты смотришь эту чушь?» лучше поинтересоваться, почему человека так увлекает это, или даже присоединиться к процессу, которого вы до этого избегали. Обесценивание еще никогда не работало на крепкие отношения.
7. «Ты кто по жизни?»
Агрессивный вопрос, уместный в реалиях «Слова пацана», но не в обычной жизни. Тем не менее, в обычной жизни он тоже звучит, причем в разных вариациях, не всегда настолько «дворовых». «Кто ты в этом городе?» — вполне реальный вопрос, который можно услышать на первом свидании (обычно в адрес мужчины), и в нем скрыто послание следующего содержание: «Если ты не соответствуешь моим представлениям о норме — катись к черту». Послание весьма и весьма токсичное.