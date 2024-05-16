Фразу «Я вас услышал» назвали признаком «душнилы»

Сериал, который вам не мил, или сомнительное шоу по ТВ, или ненавистный футбольный матч — не повод обесценивать то, как ваш собеседник отдыхает и переключается. Иногда для разгрузки мозга полезно самое тупое и бессмысленное, что только придумало человечество, а стремление из всякой деятельности извлекать только и исключительно пользу — пагубно. Вместо фразы «Зачем ты смотришь эту чушь?» лучше поинтересоваться, почему человека так увлекает это, или даже присоединиться к процессу, которого вы до этого избегали. Обесценивание еще никогда не работало на крепкие отношения.