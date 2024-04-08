Выше облаков: как длительные перелеты влияют на организм

Дискомфорт от полетов выходит за рамки стесненных положений. В самолете недостаточно влаги в воздухе, из-за чего страдают слизистые оболочки и кожа, а меняющееся при взлете и посадке давление может повлиять на носовые пазухи. В худшем случае путешествие на воздушном судне может иметь летальный исход, так как есть вероятность образования тромбов в конечностях и попадания их в легкие.