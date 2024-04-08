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Выше облаков: как длительные перелеты влияют на организм

От тошноты до мышечных болей.

Источник: Freepik

Кто хоть раз летал на самолете знает, что длительное нахождение в одном положении может вызвать боль в шее, спине и ногах. Но это только полбеды.

Дискомфорт от полетов выходит за рамки стесненных положений. В самолете недостаточно влаги в воздухе, из-за чего страдают слизистые оболочки и кожа, а меняющееся при взлете и посадке давление может повлиять на носовые пазухи. В худшем случае путешествие на воздушном судне может иметь летальный исход, так как есть вероятность образования тромбов в конечностях и попадания их в легкие.

Эксперты рассказали, как организм реагирует на длительные перелеты и что можно сделать, чтобы уменьшить дискомфорт.

Сухой воздух и перепады давления

Около 50% циркулирующего в самолете воздуха поступает с внешней стороны судна, где он более сухой, чем на земле. Это может вызвать дискомфорт в глазах, носу и во рту. Справиться с этим поможет обильное питье: вода увлажнит слизистые, поэтому дышать станет легче.

Изменение давления во время взлета и посадки вызывает изменение объема воздуха в носовых пазухах, из-за чего могут появиться боли в носу и ушах. Чтобы этого избежать, перед полетом рекомендуется выпить противоотечные и противовоспалительные препараты.

Боль в мышцах

Если человек длительное время находится в состоянии покоя, его мышцы напрягаются, что приводит к болевым ощущениям.

В таком случае могут помочь несколько шагов по салону самолета и приподнятие пяток в положении сидя.

Проблемы с пищеварением и дыханием

Длительное сидение негативно влияет на органы желудочно-кишечного тракта, так как движение пищи по кишечнику замедляется. Сутулая поза способна вызвать желудочный рефлекс, поэтому человек может испытывать тошноту.

Также сутулая поза ограничивает движение ребер, из-за чего дыхание становится более поверхностным. Из-за этого может возникнуть головокружение и даже усталость.

Как и в случае боли в мышцах, справиться с таким состоянием поможет небольшая физическая активность.

Образование тромбов

Перелет может сказаться и на венах. В них могут образовываться тромбы, которые способны даже добраться до легких.

Признаки тромбоза включают в себя отек, пульсацию в конечностях или боль в них.

Вставать и ходить в проходах примерно каждый час полета, поднимать пятки в положении сидя или носить компрессионные носки, улучшающие кровообращение в ногах, — эти несколько простых действий снизят риск образования тромбов.

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Анна Морозова