Ученый развеял главные мифы о причинах авиакатастроф. Список и пояснения

Женщины подвержены аэрофобии вдвое чаще мужчин (30% vs 15%), люди с неполным средним образованием боятся летать почти вдвое чаще высокообразованных сограждан (37% с неполным образованием против 20% с высшим). Данные опроса на тему гражданской авиации опубликованы на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения. Одних пугает высота, других — плохая погода и состояние воздушного судна.

Кандидат технических наук, доцент кафедры авиационных двигателей ПНИПУ Андрей Плотников в беседе с РБК Life развеял некоторые страхи, связанные с турбулентностью, попаданием молнии в самолет или птиц в двигатели лайнера.

Ниже распространенные страхи авиапассажиров и пояснение эксперта по каждому из них.

Попадание молнии в самолет

Согласно статистике, это происходит крайне редко, один раз на несколько тысяч часов полета, объяснил Андрей Плотников. Перед выполнением рейса проводится проверка метеосводок, маршрут выстраивается так, чтобы обойти грозовую облачность. В самолет и двигатели встроено сразу несколько систем молниезащит. Их основная задача — защита топливных баков, электроники, двигателей и пассажиров от поражения электрическим разрядом и компенсация внутреннего заряда. Если молния попадает в корпус самолета, то электричество проходит через внешнюю оболочку фюзеляжа и не вызывает повреждений. Пассажиры даже не замечают, что в лайнер попала молния.

Обледенение самолета

Если в зимнее время рейс задерживается, то, возможно, это связано с необходимостью провести противообледенительную обработку воздушного судна. Обледенение самолета приводит к серьезным последствиям, включая снижение подъемной силы, ухудшение аэродинамических характеристик и даже к отказу двигателей.

Наледь образуется при попадании лайнера в зону атмосферного фронта с низкой температурой и высокой влажностью, при нахождении в облаках с переохлажденными каплями воды, при полете в условиях снега или дождя. Андрей Плотников дополнил, что при обледенении даже небольшого датчика приборы будут отображать неправильные показания, что может дезориентировать экипаж.

Для борьбы с этим природным явлением на самолеты устанавливают системы обогрева крыла и других элементов, а также используют специальные жидкости, которые препятствуют образованию льда.

«Многие пассажиры в зимнее время видели, как самолеты поливают мощными струями жидкости. Бояться обледенения самолета не стоит. Это явление хорошо изучено, а правила авиационной безопасности четко регламентируют действия сотрудников авиасферы для борьбы с наледью и другими снежными образованиями».

Пожар в двигателе

Причин возникновения пожара в авиационном двигателе не так много, и они встречаются крайне редко. Наиболее распространенная причина — повреждение трубопроводов и, как следствие, утечка топлива или масла. Также поломка элементов двигателя возникает из-за вибраций или дефектов при производстве.

«Помимо этого, пожар может случиться при локальном повреждении целостности корпуса газогенератора, например, при обрыве лопатки. На двигателях ранних поколений встречались случаи титанового пожара. Несмотря на это, в 1960-е годы титан набирал популярность в авиастроении, поскольку имеет ряд преимуществ перед сталью, например, легкость, прочность и высокую коррозионную стойкость».

На современных лайнерах эта проблема устранена. Кроме того, в лайнеры встроены системы пожаротушения. Это либо накопители с огнегасящими составами, либо системы наддува топливных баков инертными газами. В случае пожара в салоне или кабине пилотов, экипаж использует обычные переносные огнетушители.

Двигатели же имеют собственную систему пожаротушения и огнетушители, которые расположены в их задней части. Система сигнализации обнаруживает пожар, предупреждает экипаж и активирует автоматическое пожаротушение. Отсеки багажно-грузовых отделений (БГО) тоже оснащены такой системой.

Птица в турбине

Наибольшая вероятность попадания птиц в двигатель возникает при взлете и посадке самолета. При попадании посторонних предметов возможны обрывы лопаток вентилятора и помпаж двигателя — это явление, при котором происходит срыв потока воздуха в компрессоре или турбине. Он приводит к снижению мощности, увеличению шума и вибраций, а также к возможному повреждению или остановке двигателя.

Эксперт ПНИПУ отметил, что именно по этой причине скопление крупных стайных птиц вблизи аэродромов является крайне серьезной проблемой.

Для их отпугивания чаще всего используют биоакустические установки, они имитируют звуки сразу нескольких видов пернатых и обеспечивают защиту территории. Активно применяют и различные хлопушки, которые отгоняют, но не наносят вреда. Еще один метод — лазерные приборы, они создают узкие световые лучи и пятна, которые при движении пугают птиц. Этот способ считается самым эффективным, если, например, нужно срочно освободить взлетно-посадочную полосу.

Зона турбулентности

Турбулентность пугает многих пассажиров. При этом явлении наблюдаются хаотичные движения воздуха, из-за которого в салоне воздушного судна ощущается тряска и вибрации. Люди в салоне начинают волноваться, когда самолет попадет в «неспокойную» зону, но это напрасно. На этот случай у экипажа есть четко прописанные инструкции. Так, например, пилот снижает скорость судна, чтобы уменьшить сопротивление воздушных потоков.

«Современные самолеты оснащены надежными системами управления и безопасности, которые позволяют экипажу справиться с турбулентностью и продолжить полет. По статистике она возникает на 80−90% рейсов, и это всего лишь одно из неудобств, которое не представляет угрозы для жизни».

Полет через дождевой фронт

Некоторые люди считают, что из-за обилия дождя двигатель самолета может заглохнуть. Тем не менее, любой авиационный двигатель проходит сертификационные испытания с имитацией попадания в ливневый шторм. Турбореактивные двигатели не подвержены влиянию дождя из-за своей конструкции. Они имеют очень высокую температуру внутри, что предотвращает образование конденсата и позволяет им работать даже в условиях высокой влажности.

Лазерные указки

Лазерное хулиганство вызывает кратковременное ослепление пилота. Чаще всего это происходит при посадке, когда самолет находится вблизи населенных пунктов и следует по глиссаде (траектории полета). Но даже при попадании лазера в глаз, пилоты могут посадить самолет безопасно. Иногда это происходит с помощью команд диспетчера.

«Такой вид хулиганства начал развиваться еще в 1990-е годы, а во многих странах изначально просто встречались единичные случаи. При этом лазерные указки бывают разные, их дальность действия составляет от нескольких метров до 50−60 км. При попадании луча в глаз, пилот на некоторое время теряет бдительность и даже временно перестает видеть. Обычно, чтобы прийти в себя, требуется от 30 секунд до нескольких минут», — отметил Плотников.