Вынужденная остановка: почему вес не хочет уходить

Кевин Холл, ученый из США, специализируется на измерении метаболизма и изменении веса. Специалист изучил, когда и почему у людей прекращается потеря массы тела, то есть выходит на плато. Его эксперт разбил на математические модели, используя данные высококачественных клинических испытаний.
Чтобы возобновить потерю веса, люди часто начинают заниматься спортом. Масса уходит, но затем снова не двигается, так как организм вновь привыкает.
Почему люди не могут потерять вес:
1. Организм любого человека пытается поддержать баланс между потребляемыми и сжигаемыми калориями.
2. Когда человек сжигает калории, организм заставляет его есть намного больше.
3. Новое исследование Холла показало, что чем больше человек теряет в весе, тем сильнее становится аппетит.
Чтобы изучить траекторию снижения веса, Холл смоделировал наблюдаемую потерю массы тела 238 взрослых людей. В ходе эксперимента их случайным образом разделили на две группы. Первая соблюдала диету с ограничением суточной нормы калорий на 25%, а вторая — без ограничений. За испытуемыми наблюдали два года.
Потеря веса участников исследования прекратилась в среднем через 12 месяцев после начала эксперимента. Холл объяснил, что организмы людей реагируют на диету, становясь более метаболически эффективными. Поэтому одни и те же ограничения не помогут.
Как лучше худеть, что делать при выходе на плато и какие ошибки можно допустить
1. Во-первых, по словам Холла, препараты для похудения, а также хирургические вмешательства, такие как, например, шунтирование желудка, удлиняют время, необходимое для достижения плато, но не предотвращают его полностью.
2. Аппетит по мере потери веса все равно будет расти.
3. Выход на плато усложняет похудение, однако, по словам Холла, это не так плохо, так как для организма было бы опасно, если бы какое-либо лекарство или лечение полностью избавило от аппетита.
Есть теория, что потеря веса вредит обмену веществ, поэтому люди в конечном итоге сжигают гораздо меньше калорий в состоянии покоя, нежели в начале похудения, поэтому потом могут легко набрать вес, который был в самом начале.
Холл заключил, что люди, которые вышли на плато, могут его преодолеть при помощи еще меньшего потребления калорий или добавив физическую активность в течение дня к диете.
Ранее стало известно, что шоколад помогает при похудении.
Анна Морозова