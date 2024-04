Шоколад помогает при похудении. Вот в чем дело

Эксперты из Чжэнчжоуского Университета (Китай) выяснили, что теобромин, содержащийся в шоколаде, помогает расщеплять жиры и может оказаться полезным при похудении. Опыты на мышах показали, что вещество благотворно сказывается на печени и приводит к понижению массы тела. Результаты исследования представлены в научном издании Journal of Functional Foods. В числе авторов научной статьи — Мэнцзюань Чжан. Вкратце о выводах ученых пишет The New York Post.