Шоколад помогает при похудении. Вот в чем дело

Также в Роспотребнадзоре предупреждали о том, что некоторые продукты могут нанести вред здоровью. Речь идет об излишнем потреблении добавленного сахара, соли, жиров и трансжиров. Например, максимально допустимая норма добавленного сахара в день — менее 50 г (12 чайных ложек) при условии, что средняя калорийность рациона в сутки — 2000 ккал. Превышение нормы приводит к лишнему весу, диабету, кариесу и другим неинфекционным заболеваниям.