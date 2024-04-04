Шоколад помогает при похудении. Вот в чем дело

Эксперты из Чжэнчжоуского Университета (Китай) выяснили, что теобромин, содержащийся в шоколаде, помогает расщеплять жиры и может оказаться полезным при похудении. Опыты на мышах показали, что вещество благотворно сказывается на печени и приводит к понижению массы тела. Результаты исследования представлены в научном издании Journal of Functional Foods. В числе авторов научной статьи — Мэнцзюань Чжан. Вкратце о выводах ученых пишет The New York Post.
Теобромин также благотворно влияет на некоторые когнитивные функции, помогает предотвратить повреждение нейронов, сделать лучше моторную память и бороться с депрессией.
По словам уролога Марка Гадзияна, теобромин полезен в случае, когда камень в почке состоит из уратов (соли мочевой кислоты). Если у человека есть камни из кальция оксалата и моногидрата, лакомиться шоколадом можно только в умеренных дозах.
Врач также напомнил, что в молочном шоколаде может содержаться добавка меламин, которая способна привести к образованию камней в почках. Медик посоветовал изучать состав продукта перед покупкой.
Ранее педиатр, детский аллерголог-иммунолог Анастасия Козырева предостерегла родителей от приучения маленьких детей к сладкому. По ее словам, в дальнейшем эмоциональная зависимость от сладкого может стать причиной лишнего веса, стресса и депрессии.
Также в Роспотребнадзоре предупреждали о том, что некоторые продукты могут нанести вред здоровью. Речь идет об излишнем потреблении добавленного сахара, соли, жиров и трансжиров. Например, максимально допустимая норма добавленного сахара в день — менее 50 г (12 чайных ложек) при условии, что средняя калорийность рациона в сутки — 2000 ккал. Превышение нормы приводит к лишнему весу, диабету, кариесу и другим неинфекционным заболеваниям.