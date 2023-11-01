12:46 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Выбраны самые красивые фотографии мангровых лесов

Дайвинг с моллюсками в Конго, волшебный Млечный Путь, подводные лимоны и вымирающие тигры.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Жюри конкурса Mangrove Photography Awards объявило победителей 2023 года. Год за годом фотографы со всего мира делятся снимками, которые помогают повысить осведомленность окружающих о мангровых лесах, об угрозах, с которыми сталкиваются эти экосистемы, и о необходимости принятия срочных мер для их защиты.

В этом году на соревнование было подано более 2000 заявок из 72 стран. Организаторы отмечают, что их конкурс является «выдающимся праздником богатого биоразнообразия, культурной значимости и проблем сохранения мангровых лесов». В этом году фотографы представили свои работы в шести категориях: «Люди», «Пейзаж», «Подводный мир», «Угрозы», «Дикая природа» и «Истории».

Призером 2023 года стал снимок «Лучший цветок мангровых деревьев» индийского фотографа Сохам Бхаттачарья. На нем изображены не только заросли, но и тигрица заповедника Сундарбанс, которая относится к виду, находящемуся под угрозой исчезновения.

Недавно были названы победители конкурса «Фотограф года дикой природы».

Олеся Маевская

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