Названы победители конкурса «Фотограф года дикой природы»

Жюри конкурса Wildlife Photographer Of The Year объявило победителей 2023 года. Лучшим фотографом в области дикой природы стал француз Лоран Баллеста, запечатлевший под водой мечехвоста — это настоящее живое ископаемое, известное своей голубой кровью, находится под угрозой исчезновения из-за использования их для изготовления лекарств.

В номинации «Под водой» победил россиянин Михаил Коростелев. Он представил на конкурс фотографию самки бегемота и ее детенышей, отдыхающих в прозрачном озере в ЮАР. На создание снимка ушло 20 секунд, а на то, чтобы поймать кадр — два года, в течение которых профессионал плавал рядом с семейством животных, чтобы они к нему привыкли.