11:21 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Названы победители конкурса «Фотограф года дикой природы»

«Страна чудес» и «Банкет головастиков».

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18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Жюри конкурса Wildlife Photographer Of The Year объявило победителей 2023 года. Лучшим фотографом в области дикой природы стал француз Лоран Баллеста, запечатлевший под водой мечехвоста — это настоящее живое ископаемое, известное своей голубой кровью, находится под угрозой исчезновения из-за использования их для изготовления лекарств.

В номинации «Под водой» победил россиянин Михаил Коростелев. Он представил на конкурс фотографию самки бегемота и ее детенышей, отдыхающих в прозрачном озере в ЮАР. На создание снимка ушло 20 секунд, а на то, чтобы поймать кадр — два года, в течение которых профессионал плавал рядом с семейством животных, чтобы они к нему привыкли.

Выставка Wildlife Photographer Of The Year откроется 13 октября в Музее естественной истории в Лондоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее были названы победители фотоконкурса Siena Creative Photo Awards 2023.

Анна Морозова

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