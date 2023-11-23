Выбраны лучшие фотографии дикой природы 2023 года

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Жюри конкурса Nature Photographer of the Year объявило список лауреатов этого года. Всего в соревновании было 12 категорий: «Птицы», «Млекопитающие», «Растения и грибы», «Другие животные», «Пейзаж», «Природное искусство», «Человек и природа», «Черно-белое», «Портреты животных», «Естество “Низких земель”», «Молодость» и Премия Фреда Хазелхоффа за портфолио.

В каждой категории было выбрано пять победителей, которым присудили «первое», «второе» места и высокие баллы по мнению экспертного жюри. Гран-при и победу в номинации «Млекопитающие» получила фотограф Жаки Матечук из Канады — на ее произведении «Он смотрит на небеса» запечатлен медведь по кличке Тони.

Победительница сообщает, что кадр был сделан во время путешествия по Андскому горному массиву протяженностью более восьми тысяч километров. Матечук не использовала при работе дополнительные линзы и какие-либо аксессуары, поскольку их неудобно носить, карабкаясь по каньонам.

Жаки достался главный приз в размере трех тысяч евро (почти 290 тысяч рублей), остальные получили более скромные денежные вознаграждения и фотооборудование. Церемония награждения состоялась на ежегодном фотофестивале Nature Talks.

Работы лауреатов конкурса будут показаны в Нидерландах, Бельгии и Франции. Организаторы пишут, что следующий конкурс стартует 4 декабря 2023 года.

Недавно выбраны самые красивые снимки птиц 2023 года. Всего было отмечено 68 изображений пернатых.

Олеся Маевская