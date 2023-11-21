14:35 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Выбраны самые красивые снимки птиц 2023 года

Всего было отмечено 68 изображений пернатых.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Жюри конкурса Birdlife Australia Photography Awards 2023 опубликовало лучшие снимки фотографов птиц Австралии. В этом году на конкурс поступило более 6000 работ.

До финала дошло 68 снимков. Участники могли податься на одну из номинаций — «Птицы на заднем дворе» (для фото особей, живущих на приусадебных участках), «Портрет птиц», «Поведение птиц», «Влияние человека», «Птицы в полете», «Птицы в пейзаже», «Молодость» (для фотографов младше 18 лет).

Также в спецкатегории «Болотные птицы австралийских пойм» было выбрано восемь лауреатов.

Недавно были выбраны самые красивые фотографии мангровых лесов.

Олеся Маевская

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