Выбраны самые красивые снимки птиц 2023 года
Всего было отмечено 68 изображений пернатых.
Всего было отмечено 68 изображений пернатых.
Жюри конкурса Birdlife Australia Photography Awards 2023 опубликовало лучшие снимки фотографов птиц Австралии. В этом году на конкурс поступило более 6000 работ.
До финала дошло 68 снимков. Участники могли податься на одну из номинаций — «Птицы на заднем дворе» (для фото особей, живущих на приусадебных участках), «Портрет птиц», «Поведение птиц», «Влияние человека», «Птицы в полете», «Птицы в пейзаже», «Молодость» (для фотографов младше 18 лет).
Также в спецкатегории «Болотные птицы австралийских пойм» было выбрано восемь лауреатов.
Недавно были выбраны самые красивые фотографии мангровых лесов.
Олеся Маевская