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13:52 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Выбоина в Мичигане стала местной достопримечательностью

Власти города Гранд-Хейвен (США, штат Мичиган) сообщили, что оперативно стараются заделать выбоину, образовавшуюся на бульваре Северный маяк. UPI передает, что причиной внимания чиновников стало кресло, установленное в дыре. Вокруг нее образовались уютные новогодние декорации.

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Предмет мебели, установленный в углублении, стал популярен в интернете после того, как местный житель Кори Денни поделился его фотографиями в социальных сетях. При этом, кто именно принес кресло, неизвестно.

Довольно быстро выбоина с ним стала местной достопримечательностью, однако его украли и выставили на продажу за 1000 долларов (91 447,5 рублей). Местных энтузиастов это не остановило: вместо пропажи на месте образовалась целая гостиная с паркетом, колонками, новым синим креслом, розовым стулом и новогодней елью.

Многие жители соседних городов приехали специально к выбоине, чтобы сделать праздничное селфи в «комнате» на открытом воздухе. Денни сказал, что рад такому исходу: неполадки в инфраструктуре будут решаться быстрее, несмотря на популярность выбоины и ее окружения.

Дерек Гайдос, директор Департамента общественных работ Гранд-Хейвена, отметил, что дыра находится на частной дороге, поэтому город не несет ответственности за ее содержание. Однако член городского совета Райан Камминс сообщил, что власти уже связались с владельцем недвижимости для устранения выбоины.

Недавно заброшенный дом стал достопримечательностью Лондона.

Олеся Маевская

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