Заброшенный дом стал достопримечательностью Лондона

В районе Лондона Спиталфилдс находится 15-комнатный полуразрушенный дом с облупившейся краской. Но несмотря на его непривлекательность с первого взгляда, он стал самым фотографируемым строением в столице. Как передает The Mirror, людей привлекает выцветшая красная дверь и оконные рамы с вырезанными на них звездами.

Конечно, так может выглядеть любой дом, но строение в Спиталфилдсе стало известно еще после нескольких фильмов, снятых по заказу BBC. Однако до появления его в кино, здание принадлежало боссу пивоварни по имени сэр Бенджамин Трумэн около 300 лет назад. С тех пор там жили ткачихи, портные, польские сапожники и бангладешские мигранты, которые помогли построить знаменитые лондонские карри-хаусы на Брик-лейн.

В 2016 году пивоварня Truman Brewery — бизнес, оставшийся после сэра Бенджамина, — приобрела дом более чем за четыре миллиона фунта стерлингов (около 455 миллионов рублей). Теперь компания сдает помещения в аренду, например, для проведения выставок.

После того, как в Сети появилась фотография комнат, комментаторы написали, что это словно путешествие в прошлое. Один из пользователей интернета отметил, что изображение похоже на обложку музыкальной группы.

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