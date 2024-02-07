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Вставная челюсть Черчилля ушла с молотка за 18 тысяч фунтов стерлингов

Специалисты полагали, что ее максимальная цена восемь тысяч.
Источник: The Cotswold Auction Company

Sky News передает, что в ходе торгов аукционного дома The Cotswold Auction Company (Великобритания) была продана вставная челюсть Уинстона Черчилля. Она ушла с молотка за стоимость, в два раза превышающую изначальную оценку экспертов, — 18 тысяч фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей).

Черчилль носил протезы с 20 лет. Ввсего для него было изготовлено несколько вариантов протезов, в которых использовались золотые конструкции. Они создавались с учетом особенностей политика, в частности — сохраняли шепелявость, которая была его визитной карточкой.

С одним из таких протезов политик был похоронен, другой, запасной, находится в музее Королевского колледжа хирургов в Лондоне. Выставленный на аукцион комплект был изготовлен для 65-летнего Черчилля.

Недавно коктейльное платье принцессы Дианы продали на аукционе за 325 тысяч долларов. Окончательная стоимость превысила эстимейт в три раза.

Олеся Маевская