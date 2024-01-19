Коктейльное платье принцессы Дианы продали на аукционе за $325 тыс

Источник: juliensauctions.com

Наряды принцессы Дианы нередко становятся лотами на аукционах, где продаются за суммы, кратно превышающие начальную цену. Не стало исключением черное платье Catherine Walker, выставленное на торги аукционным домом Julien's Auctions. Оно было продано за $325 тыс. (более ₽29 млн), что превысило эстимейт три раза.

Как пишет издание Instyle, изначально эксперты считали, что изделие будет продано за сумму в диапазоне от $100 тыс. до $200 тыс.

Ушедшее с молотка коктейльное платье было изготовлено Кэтрин Уокер — одним из любимых дизайнеров принцессы Дианы. Изделие выполнено из черного бархата и отличается вырезом-лодочкой с открытыми плечами. По данным аукционного дома, Леди Ди надевала платье на одно из многочисленных частных мероприятий.

Помимо платья принцессы Дианы, на аукцион Julien's Auctions также были выставлены предметы гардероба Элизабет Тейлор, Сары Джессики Паркер и принцессы Монако Грейс.

Так, на торгах была продана розовая пачка Кэрри Брэдшоу, которая на протяжении шести сезонов появлялась в начальных титрах сериала «Секс в большом городе». Этот лот был реализован за $52 тыс., хотя изначально эксперты оценивали его в $8 тыс.

Осенью на аукционе также был продан свитер принцессы Дианы. Его итоговая стоимость составила $1,143 млн (около 100,9 млн руб. по тогдашнему курсу), что в 14 раз превысило эстимейт ($50−80 тыс.). Этот лот установил сразу два рекорда: он стал самым дорогим джемпером, когда-либо проданным на аукционе Sotheby's, и самым дорогим предметом гардероба Дианы Спенсер, ушедшим с молотка.