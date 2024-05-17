Всему свое время: когда лучше начинать и завершать беседу

Корейский войс-коуч Ким Оксим выпустил книгу «Токсичные слова. Как защититься от слов, которые ранят, и отстоять себя без чувства вины». В ней автор дает практические рекомендации о том, как выстраивать личные границы, отражать словесные нападки и защищать свои интересы. Это все является очень важным во время коммуникации.
Если в ходе коммуникационного процесса собеседникам не получается донести друг до друга мысль, возникают искажения — «коммуникационные помехи». Существуют три типа таких нарушений.
1. Физический шум
Трудно слушать собеседника, если на фоне шумит фен или включен телевизор. Если слова собеседника некомфортны, проверьте, в подходящем ли вы находитесь месте.
Лучше всего разговаривать дома, где можно убрать физический шум или просто закончить дела и все свое внимание направить на беседу. Даже находясь в одном пространстве, например, квартире, важно смотреть друг другу в глаза. Иногда мы пытаемся докричаться друг до друга из разных комнат, но чем больше расстояние, тем выше риск искажения сообщения.
2. Внутренний шум
Внутренний шум — это мысли, которые отвлекают от важной темы. Например, сложно решать задачу, если в голове мысли о сне или еде.
Если вы не можете поговорить с собеседником из-за того, что у вас есть какие-то психологические помехи, скажите ему об этом, попросите понять и перенести беседу. Обговорите время, в которое вы оба будете свободны, чтобы не отвлекаться на что-то.
3. Семантический шум
Это предубеждения, эмоциональные реакции, убеждения и ценности. Такие фразы, как, например, «молодежи сейчас не хватает выдержки».
Если наши убеждения не сходятся с убеждениями собеседника или один из объектов коммуникации ни во что не ставит проблемы другого, установить контакт будет сложно, а, скорее всего, невозможно.
В таком случае продолжать диалог бессмысленно. Изменить чужие мысли невозможно.
Так, лучше всего:
не спрашивать, человек прогрессивный или консервативный;
никогда не задавать вопрос по типу «ты почему так потолстел»;
утверждать, что «детей должно быть двое» и навязывать свои ценности.
Еще важный момент — не давать советы и оценки, которых собеседник не ждет. Обычно это делается под предлогом заботы. Но это слушателю может не понравиться.
Если собеседник задел неприятную вам тему и начал ее развивать, есть две стратегии, как можно прекратить разговор.
Уйти в буквальном смысле слова
Как только возникает щекотливая тема, стоит извиниться и уйти. Автор книги советует использовать следующие фразы: «Простите, мне нужно срочно кое-куда позвонить», «Подождите, мне нужно в уборную», «Похоже, меня зовет ребенок».
Сменить направление беседы
Переведите беседу с деликатной темы на какую-нибудь другую. Так, если вам не нравится. Вы можете использовать, например, такие слова: «Мне неудобно говорить об этом, так что давайте обсудим что-нибудь другое». Кто-то может спросить: «Но почему? Что здесь неудобного?» Все, что нужно ответить такому собеседнику, — это: «Даже если мы продолжим говорить об этом, мы не сможем преодолеть разницу во мнениях, поэтому лучше поговорить о чем-то другом».
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Анна Морозова