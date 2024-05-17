Всему свое время: когда лучше начинать и завершать беседу

Лучше всего разговаривать дома, где можно убрать физический шум или просто закончить дела и все свое внимание направить на беседу. Даже находясь в одном пространстве, например, квартире, важно смотреть друг другу в глаза. Иногда мы пытаемся докричаться друг до друга из разных комнат, но чем больше расстояние, тем выше риск искажения сообщения.