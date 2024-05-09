«Не выдумывай»: как взрослые обесценивают проблемы детей

В практике психотерапевтов и психиатров есть случаи, когда родители приводят ребенка, например, с РПП, который доказывает, что у него все хорошо. В таком случае специалист может ответить: «У нас есть час в неделю. Давай сделаем так, чтобы он прошел для тебя с пользой. Расскажи, что ты хочешь обсудить». Через несколько таких сессий подросток раскроется и расскажет, что его беспокоит. Постепенно начнется работа с основной проблемой. Это будет значить, что усилия взрослых не прошли зря.