«Не выдумывай»: как взрослые обесценивают проблемы детей

В последнее время случаи подростковой депрессии стали выявлять намного чаще. По словам психиатра Александра Печенкина, это психическое расстройство нужно вовремя выявить. Например, если ребенок постоянно был шумным и бойким, но в один момент стал послушным и тихим, стоит спросить, что происходит в его жизни.
Также важна длительность такого состояния. Если за окном идет дождь, грусть ребенка объяснима. Если же вокруг ничего не меняется, а настроение подростка ухудшается на протяжении двух недель и более, стоит обратиться к специалисту, чтобы либо отмести сомнения, либо вовремя начать лечение.
Для лечения депрессии специалисты выписывают антидепрессанты. В таком случае люди часто боятся, что препараты могут повредить мозг. Однако беспокоиться на этот счет не стоит, так как в начале терапии прописываются лекарства с наименьшим побочным и наилучшим целевым эффектами.
Психотропные препараты нужны для того, чтобы нервная система заработала по-новому, а мозг научился регулировать обмен серотонина. Однако даже после наступившей из-за препаратов ремиссии состояние подростка может ухудшиться. Чаще всего это происходит из-за конфликтов в семье, а уже после этого идут ссоры со сверстниками, буллинг, несчастная любовь, расстройство пищевого поведения (РПП) и другие проблемы.
Когда специалисты спрашивают подростка о его семье, они видят, что родители хорошо относятся к своему ребенку, нет никаких отклонений.
Школьные конфликты дети также воспринимают по-разному. Взрослым может казаться, что ссора с подругой или другом — пустяк. В таких случаях часто звучат фразы: «Да мне бы твои проблемы!», «Нашел из-за чего расстраиваться» или «Это все глупости, все решится само собой».
По словам Печенкина, не нужно осуждать ребенка, недооценивать его проблемы и критиковать. Более того, не следует ставить трудности детей выше своих.
Психиатр рекомендует искать к ребенку индивидуальный подход. Так, у одного подростка можно мягко спросить о том, что его беспокоит, а на другого немного надавить и жестко сказать: «Нет, давай поговорим!», чтобы подросток раскрылся.
В практике психотерапевтов и психиатров есть случаи, когда родители приводят ребенка, например, с РПП, который доказывает, что у него все хорошо. В таком случае специалист может ответить: «У нас есть час в неделю. Давай сделаем так, чтобы он прошел для тебя с пользой. Расскажи, что ты хочешь обсудить». Через несколько таких сессий подросток раскроется и расскажет, что его беспокоит. Постепенно начнется работа с основной проблемой. Это будет значить, что усилия взрослых не прошли зря.
У подростков депрессивное состояние также может возникнуть из-за совокупности желания достичь успехов в учебе, спорте и социальной жизни. Психолог объяснила, как школьникам сбалансировать все сферы жизни и не попасться в ловушку эмоционального выгорания.
Анна Морозова