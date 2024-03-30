Психолог объяснила, как определить эмоциональное выгорание у школьника

«Взрослые думают, что у детей не бывает эмоционального выгорания, ведь “они ничем таким не заняты”. Но если начать разбираться, то выходит, что у современных детей часто нет свободного времени. Поэтому одной из главных причин эмоционального выгорания у детей являются перегрузки в школе, на дополнительных занятиях в совокупности с давлением родителей и учителей. Надо честно вместе с ребенком ответить на вопросы о том, сколько у ребенка уроков, сколько времени уходит на домашнее задание, как часто проходят тренировки, есть ли репетиторы, есть ли полноценный выходной и так далее. Выписав все на бумагу, вы сможете наглядно увидеть реальную картину. И если в этом списке есть все, кроме отдыха, — убирайте дополнительные занятия хотя бы на время, чтобы ваш ребенок восстановился», — объяснила специалист.