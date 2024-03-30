Психолог объяснила, как определить эмоциональное выгорание у школьника

Желание достичь успеха, охватить все сферы жизни, быть и лучшим в учебе, и в спорте, и не забывать о социальной жизни — все это может приводить к депрессии и апатии. О том, как школьникам сбалансировать все сферы жизни и не попасться в ловушку «выгорания», «Газете.Ru» рассказала Кира Гольдштейн, психолог Онлайн-школы № 1.
Основные признаки эмоционального выгорания, на которые важно обратить внимание: апатия и лень; хроническая усталость, которая не проходит после отдыха; раздражительность, плаксивость, частая смена настроений; вялость, слабость, чувство «разбитости»; нарушение сна: ребенок спит слишком много или, наоборот, не может уснуть; рассеянное внимание и сниженная продуктивность; физическое недомогание, которое может проявляться головными болями, снижением аппетита, перееданиями, кожными заболеваниями.
«Взрослые думают, что у детей не бывает эмоционального выгорания, ведь “они ничем таким не заняты”. Но если начать разбираться, то выходит, что у современных детей часто нет свободного времени. Поэтому одной из главных причин эмоционального выгорания у детей являются перегрузки в школе, на дополнительных занятиях в совокупности с давлением родителей и учителей. Надо честно вместе с ребенком ответить на вопросы о том, сколько у ребенка уроков, сколько времени уходит на домашнее задание, как часто проходят тренировки, есть ли репетиторы, есть ли полноценный выходной и так далее. Выписав все на бумагу, вы сможете наглядно увидеть реальную картину. И если в этом списке есть все, кроме отдыха, — убирайте дополнительные занятия хотя бы на время, чтобы ваш ребенок восстановился», — объяснила специалист.
«Организм ребенка — это растущий организм, в котором происходят гормональные изменения, выражающиеся в чувствительности к различным жизненным ситуациям. Далее я бы советовала пересмотреть учебную нагрузку со всеми кружками и дополнительными занятиями, которые есть у вашего ребенка. Не открою ничего нового, если напомню вам о правильном режиме дня и регулярном горячем питании (не перекусами). Сон школьника должен быть минимум 8 часов (чем младше, разумеется, тем больше). Недосып всегда влияет на психическое и физическое состояние ребенка. И самое главное — оказывайте ребенку любую поддержку, проявляя терпение и понимание. Разговор с ребенком о его эмоциях и помощь ему в их осознании может быть очень полезным. Поделитесь с ним своими стрессовыми ситуациями и объясните, как вы справляетесь с ними. Это поможет ему осознать, что он не одинок и что эмоциональное выгорание может случиться со всеми», — резюмировала психолог.