Все из пластикового конструктора: отель в Леголенде

В тематическом парке Виндзора, посвященном знаменитому пластиковому конструктору, открылся загородный клуб «Woodland Village» с дизайнерскими домиками, в которых можно остановиться. Обстановка в них соответствующая, можно даже подумать, что ты попал в коробку с LEGO: деревья, языки пламени в камине и фруктовые плоды — все это сделано из пластикового конструктора.