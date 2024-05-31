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Все из пластикового конструктора: отель в Леголенде

В парке развлечений, расположенном в городе Виндзор, можно остановиться на ночь в тематическом домике.

В тематическом парке Виндзора, посвященном знаменитому пластиковому конструктору, открылся загородный клуб «Woodland Village» с дизайнерскими домиками, в которых можно остановиться. Обстановка в них соответствующая, можно даже подумать, что ты попал в коробку с LEGO: деревья, языки пламени в камине и фруктовые плоды — все это сделано из пластикового конструктора.

На территории клуба есть ресторан, бар, фирменный магазин и около 150 вариантов арендного жилья. Стоимость однодневных билетов в сам Леголенд начинается от 29 фунтов стерлингов (~ 3300 рублей), а стоимость проживания в прилегающем загородном клубе от 69 фунтов стерлингов (~ 7900 рублей).

В этом году LEGO преуспевает, компания также выпустила набор с Башней Саурона и фигурку с Симбой из «Короля Льва».

Кристина Корчанова