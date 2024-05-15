Моя Прелесть: LEGO выпустит набор с Башней Саурона

Компания LEGO порадовала фанатов кинотрилогии «Властелин колец» выпуском нового набора с Башней Саурона.
Набор состоит из 5471 детали, среди них: светящееся Око Саурона, двери с механическим приводом, темный трон, кузница орков, яма с лавой, подвесная клетка со скелетами и пиршественный зал. В комплекте также будут традиционные мини-фигурки с персонажами: Фродо, Сэмом, Голумом, Сауроном и квартетом орков.
Высота самой башни в сборном виде достигнет 83 см. При желании можно будет приобрести несколько наборов и добавить модулей для нужной высоты. Стоимость одного набора — 460 долларов (~42 тыс. рублей).
В прошлом году компания LEGO уже выпускала набор по мотивам кинофраншизы «Властелин Колец» с Ривенделлом — оплотом эльфов. В его комплектацию вошла главная крепость со спальней Фродо и кабинетом Элронда, а также беседка у реки и мини-фигурки эльфийских воинов.
Прежде, чем приобрести желанный набор, рекомендуем пройти тест на знание вселенной «Властелина колец», чтобы убедиться в достойности получения «Прелести»!
Корчанова Кристина.