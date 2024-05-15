Моя Прелесть: LEGO выпустит набор с Башней Саурона

В прошлом году компания LEGO уже выпускала набор по мотивам кинофраншизы «Властелин Колец» с Ривенделлом — оплотом эльфов. В его комплектацию вошла главная крепость со спальней Фродо и кабинетом Элронда, а также беседка у реки и мини-фигурки эльфийских воинов.