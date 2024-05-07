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Время чая: сколько чашек можно пить в день без вреда для здоровья

Почему шестая чашка чая за день может вас «убить».

Источник: AP 2023

В 2023 году продажи чая стали прибыльнее кофейных, а 80% опрошенных россиян устраивали чаепития ежедневно. Актуальное исследование было опубликовано на сайте Чек Индекс. Казалось бы, все логично: тонизирующий напиток гораздо полезнее кофе, к тому же он бодрит, укрепляет стенки сосудов, насыщает антиоксидантами и очищает от шлаков. Однако итальянские ученые выявили, что чрезмерное употребление чая может привести к определенному риску для здоровья.

«В день стоить пить не более 4−5 чашек чая по 25 грамм заварки на каждую», — советует эпидемиолог и исследователь INRAE (Национального институа сельскохозяйственных исследований Франции) Бернар Срур.

Подобное остережение вызвано тем, что натуральный листовой чай содержит достаточное количество кофеина, поэтому частое его употребление может вызвать нервозность, учащенное сердцебиение и розацеа (заболевание, которому свойственно покраснение кожи и расширение мелких сосудов на лице). Более того, танин, содержащийся в напитке, негативно сказывается на усвоении железа. В долгосрочной перспективе из-за чрезмерного потребления чая, важный микроэлемент вовсе может перестать усваиваться организмом. Для людей, страдающих анемией, такие последствия катастрофичны.

При особом пристрастии к чаю стоит добавить в ежедневный рацион продукты, содержащие витамин С, а также продукты животного происхождения, чтобы восстановить баланс железа в организме. Или же ограничиться одной-двумя чашками чая в день.

О том, что можно пить ежедневно для укрепления здоровья, рассказали в отдельном материале.

Кристина Корчанова