Время чая: сколько чашек можно пить в день без вреда для здоровья

В 2023 году продажи чая стали прибыльнее кофейных, а 80% опрошенных россиян устраивали чаепития ежедневно. Актуальное исследование было опубликовано на сайте Чек Индекс. Казалось бы, все логично: тонизирующий напиток гораздо полезнее кофе, к тому же он бодрит, укрепляет стенки сосудов, насыщает антиоксидантами и очищает от шлаков. Однако итальянские ученые выявили, что чрезмерное употребление чая может привести к определенному риску для здоровья.