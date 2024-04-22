Пить на здоровье. Врачи перечислили напитки для сердца и иммунитета

Малышева отметила, что в черной смородине содержится три суточных нормы витамина С, а если ее заморозить, то количество пользы увеличивается в 10 раз. «Витамин С улучшает эластичность сосудов на сетчатке, соответственно, улучшая ее состояние. Лютеин в шпинате — это не что иное, как пигмент, который идет внутрь и защищает центральную часть сетчатки», — пояснил Коновалов. Лютеин оказывает защиту от синего спектра света, который разрушает сетчатку.