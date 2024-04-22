Пить на здоровье. Врачи перечислили напитки для сердца и иммунитета

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева со своими коллегами назвала три лучших для здоровья напитка.
Смузи из черной смородины, шпината, банана и моркови
Такой вариант напитка оказывает позитивный эффект на зрение человека. «Черная смородина — витамин С, шпинат — лютеин, морковь — бета-каротин, банан — марганец», — пояснил офтальмолог Михаил Коновалов.
Малышева отметила, что в черной смородине содержится три суточных нормы витамина С, а если ее заморозить, то количество пользы увеличивается в 10 раз. «Витамин С улучшает эластичность сосудов на сетчатке, соответственно, улучшая ее состояние. Лютеин в шпинате — это не что иное, как пигмент, который идет внутрь и защищает центральную часть сетчатки», — пояснил Коновалов. Лютеин оказывает защиту от синего спектра света, который разрушает сетчатку.
Из бета-каротина вырабатывает радопсин — пигмент, участвующий в акте зрения. При его разрушении возникает электрический сигнал. Антоцианы — это антиоксиданты, защищающие глаз от переокисления.
Черный кофе без добавок
«Люди, которые употребляют от одной до трех чашек кофе в день, имеют ниже на 14% риск развития мерцательной аритмии. При синусовом ритме проходит электрическое возбуждение, сердце сокращается ритмично. Когда развивается мерцательная аритмия, хаотические импульсы из предсердия, сердце работает с перебоями, нерегулярно», — пояснил кардиолог Герман Гандельман.
Также кофе — мочегонный продукт, за счет чего обладает легким эффектом снижения давления. А еще, отметил Гандельман, у тех, кто пьет пару чашек кофе в день, на 25% ниже риск развития диабета.
«А еще кофе — психостимулятор, который снижает риски развития болезни Альцгеймера», — добавила Малышева.
Чай каркаде
Фактически это не чай, а отвар из цветов суданской розы. Были проведены исследования, в рамках которых оказалось, что употребление чая каркаде улучшает иммунную систему. С его помощью можно активизировать работу иммунных клеток для борьбы с вирусами, бактериями и иными возбудителями.