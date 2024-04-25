Врач заявила о пользе зелени для снижения давления

В беседе с сайтом aif.ru в среду, 24 апреля, специалист указала на то, что зелень является одним из главных источников калия, который способствует выведению жидкости. За счет этого снижается артериальное давление и уменьшаются отеки. По ее словам, при отсутствии проблем с поджелудочной железой в каждый прием пищи стоит съедать по 3−4 веточки укропа, петрушки, листового салата — это примерно 10−15 г на одну порцию. Также зелень полезна для людей с лишним весом, поскольку пищевые волокна зелени способствуют выведению излишка жира, холестерина.
Кроме этого, по словам Денисовой, в свежей зелени содержатся антиоксиданты: витамин С, каротиноиды, хлорофилл. Витамин С и другие антиоксиданты способствуют улучшению кровообращения, стимулируют кроветворение, улучшают обеспечение кислородов тканей и органов.
Врач добавила, что зелень также богата эфирными маслами. В частности, укроп снижает газообразование, улучшает пищеварение.
18 апреля Наталья Денисова рассказала, какие продукты стоит включить в рацион людям, у которых есть предрасположенность к гипертонии. В частности, по ее словам, вареный картофель способствует снижению давления благодаря содержанию калия, который выводит воду из организма. Картофель считается легким мочегонным средством.
16 апреля врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова призвала не употреблять фастфуд чаще, чем раз в две недели. По ее словам, тяжелую пищу лучше сочетать с богатыми клетчаткой продуктами. Овощи и зелень способны абсорбировать часть трансжиров, а также помочь переработать блюдо без вреда для здоровья, сообщает телеканал «360».
В феврале хирург, онкоуролог Марк Гадзиян назвал чипсы и копченую колбасу самыми вредными продуктами. По его словам, важно употреблять достаточное количества чистой воды для профилактики в том числе мочекаменной болезни. С теми же целями следует уменьшить количество соли в рационе и ограничить потребление мяса, сообщает ИА «Регнум».
Ранее кардиолог Денис Соколов рассказал, как правильно измерять артериальное давление. По его словам, делать это следует в спокойной обстановке, не сразу после курения или употребления кофе. Руку не стоит держать на весу, стоит положить ее на стол и расслабить, зафиксировать в одном положении. Середина манжеты при измерении должна находиться на уровне сердца, пишет сайт kp.ru.