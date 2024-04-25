Врач заявила о пользе зелени для снижения давления

В беседе с сайтом aif.ru в среду, 24 апреля, специалист указала на то, что зелень является одним из главных источников калия, который способствует выведению жидкости. За счет этого снижается артериальное давление и уменьшаются отеки. По ее словам, при отсутствии проблем с поджелудочной железой в каждый прием пищи стоит съедать по 3−4 веточки укропа, петрушки, листового салата — это примерно 10−15 г на одну порцию. Также зелень полезна для людей с лишним весом, поскольку пищевые волокна зелени способствуют выведению излишка жира, холестерина.