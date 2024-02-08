Врач рассказала, может ли с возрастом пройти аллергия на животных

Аллергия — это одна из форм специфического иммунного ответа на раздражитель, другими словами — неадекватная реакция иммунной системы на безопасное вещество. Раздражителями могут быть, например, цветочная пыльца, домашняя пыль, шерсть животных и другие аллергены. На самом деле и пыльца, и домашняя пыль не опасны большинству из нас, но иммунная система аллергика на эти и другие раздражители отвечает развитием воспаления. О том, может ли аллергия «пройти» с возрастом, Life.ru рассказала кандидат медицинских наук Злата Ермакова.