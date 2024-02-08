Врач рассказала, может ли с возрастом пройти аллергия на животных

Симптомы аллергии в той или иной мере знакомы всем: это слезящиеся глаза, насморк, кашель, раздражение на коже и другие проявления. Для некоторых людей, в том числе и детей, аллергенами могут стать белки, содержащиеся в слюне, эпидермисе, шерсти, моче животных.
Некоторые родители считают, что аллергия на животных у ребенка может пройти сама по себе к переходному возрасту — «вот тогда сможем завести кошку». К сожалению, это не так. Часто предрасположенность к аллергии носит наследственный характер, а генетику «обмануть» невозможно.
Поэтому оптимальный для ответственных родителей вариант — выяснить, нет ли у ребенка аллергии, до принятия решения о появлении в доме четвероногого питомца. Ермакова советует сводить чадо к врачу-аллергологу, специалист назначит исследования крови на специфические иммуноглобулины к эпителию животного или молекулярную диагностику к соответствующим белкам. И лучше сделать это заранее, чтобы избежать не только аллергии, но и психологической травмы, которая обязательно будет у ребенка из-за необходимости расстаться с питомцем.
А ранее Life.ru рассказывал, как, казалось бы, безобидная привычка спать с мягкой игрушкой в кровати может нанести вред ребёнку. Не обойдется без аллергии в том числе.