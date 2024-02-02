Врач предупредила о последствиях сна в обнимку с плюшевыми игрушками

«Сон в обнимку с плюшевым мишкой может приводить к аллергическим реакциям, ринитам и кишечным расстройствам. Так как игрушка находится в непосредственной близости к лицу, в том числе ко рту ребенка, из-за этого у ребенка может появиться ОРВИ, вирус контагиозного моллюска и пиодермия», — сказала дерматолог, ее цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.