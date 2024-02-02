Врач предупредила о последствиях сна в обнимку с плюшевыми игрушками

«Сон в обнимку с плюшевым мишкой может приводить к аллергическим реакциям, ринитам и кишечным расстройствам. Так как игрушка находится в непосредственной близости к лицу, в том числе ко рту ребенка, из-за этого у ребенка может появиться ОРВИ, вирус контагиозного моллюска и пиодермия», — сказала дерматолог, ее цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Орлова отметила, что дети часто берут свою любимую игрушку на улицу, в поликлинику, магазин, где она падает на пол, или в песочницу на детской площадке. Тем самым игрушка собирает патогенные микроорганизмы, например пылевого клеща.
Кроме того, Орлова обратила внимание на то, что при покупке необходимо выбрать изделие из натуральных материалов с коротким ворсом или без него. По ее словам, наполнители, красители и декоративные детали обязательно должны соответствовать стандартам качества.
Специалист также предупредила об опасности игрушек «ядовитых» цветов, так как в некоторых из них для красителей используют вредные для здоровья вещества, в том числе свинец и кадмий.
В декабре 2022 года врач-педиатр «СМ-Клиники» Ольга Татаркина сообщила, что к выбору игрушек для ребенка нужно относиться осторожно и учитывать его возрастные особенности. Она отметила, что маленьким детям нельзя давать конструкторы, а также предметы, состоящие из хрупких элементов, способные нанести травму при поломке.