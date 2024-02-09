Врач рассказала, что открытая форточка не приводит к простудам

По словам Самсоновой, проветривать помещение нужно в течение 5−15 минут четыре раза в день. Этого будет достаточно, чтобы температура оставалась комфортной для жизни, а воздух не застаивался и постоянно обновлялся. Также следует убедиться, что в доме правильно работают вентиляционные системы. «Правильный воздухообмен помогает циркулировать очищенному и свежему воздуху и поддерживает здоровье всех членов семьи», — заключила врач.