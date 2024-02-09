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Врач рассказала, что открытая форточка не приводит к простудам

И поделилась правилами проветривания комнаты в морозы.
Источник: Freepik

Многие люди, боясь простуды и ОРВИ, зимой не открывают форточки. Однако врач Мария Самсонова предупреждает, что риск заболеть повышен именно в душном или непроветриваемом помещении. Все дело в том, что зимой воздух в комнатах пересушивается из-за работы центрального отопления и часто становится перегружен бактериями, вирусами и аллергенами вследствие пребывания там человека.

Таким образом, по словам Самсоновой, проветривание в морозы поможет избавиться от загрязненного воздуха. Если открыть окна сразу в нескольких комнатах, то сквозняк гораздо быстрее выдует токсины, пыльцу и аллергены из помещения, обогатив его кислородом.

Важно при проветривании не сидеть прямо под окном. Если нет возможности пересесть или перейти в другую комнату, достаточно будет накинуть теплую кофту и надеть теплые носки.

По словам Самсоновой, проветривать помещение нужно в течение 5−15 минут четыре раза в день. Этого будет достаточно, чтобы температура оставалась комфортной для жизни, а воздух не застаивался и постоянно обновлялся. Также следует убедиться, что в доме правильно работают вентиляционные системы. «Правильный воздухообмен помогает циркулировать очищенному и свежему воздуху и поддерживает здоровье всех членов семьи», — заключила врач.

Ранее врачи рассказали о пользе холода для организма.

Анна Морозова