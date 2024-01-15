Врачи рассказали о пользе холода для организма

Ученые из Бирмингемского университета в Великобритании выяснили, что воздействие холода в различных формах может быть полезно для сердца, кожи и общего состояния организма. Об этом пишет Planet Today со ссылкой на Daily Mail.

Специалисты сообщили, что тренировки на холоде требуют от организма дополнительных усилий для поддержания тепла. Это увеличивает кровообращение, что заставляет сердце работать интенсивнее. Вследствие это может привести к укреплению сердечно-сосудистой системы и снижению риска развития заболеваний органов дыхания.

Кроме того, тренировки на открытом воздухе в холодное время активируют иммунную систему. Таким образом, она становится более подготовленной к борьбе в ОРВИ и другими вирусными заболеваниями. Во время физической активности также вырабатывается гормон счастья эндорфин, который помогает бороться с депрессией.

Увеличивается и уровень витамина D, который способствует улучшению состояния кожи. В свою очередь, холодные обливания и погружение в холодную воду уменьшают мышечную боль и напряжение. Однако ученые подчеркивают, что прибегание в таким мерам терапии требует осторожности и определенной подготовки.

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Анна Морозова