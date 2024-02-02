Врач рассказала, что нельзя делать сразу после пробуждения

Боуринг предупредила, что телефон также может повлиять на метаболизм. Все дело в электрических и магнитных полях (ЭМП) гаджета, которые вызывают поступление слишком большого количества кальция в клетки через кальциевые каналы с регулируемым напряжением. Чтобы поддержать баланс веществ, организм начинает вырабатывать больше магния. Это повлиять как на энергию в течение дня, так и на появление головных болей.