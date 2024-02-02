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Врач рассказала, что нельзя делать сразу после пробуждения

Одна утренняя привычка может замедлить обмен веществ и вызвать головную боль.
Источник: unsplash.com

Многие люди сразу после пробуждения утром тянутся к телефону, чтобы почитать новости или проверить сообщения. Вне зависимости от причины, эта привычка может привести к пагубным последствиям для здоровья — от замедления метаболизма до головных болей. Об этом пишет The Mirror.

Врач-натуропат Джейн Боуринг объяснила, что использование телефона сразу после пробуждения чрезмерно стимулирует нервную систему из-за повышения уровня дофамина.

Боуринг предупредила, что телефон также может повлиять на метаболизм. Все дело в электрических и магнитных полях (ЭМП) гаджета, которые вызывают поступление слишком большого количества кальция в клетки через кальциевые каналы с регулируемым напряжением. Чтобы поддержать баланс веществ, организм начинает вырабатывать больше магния. Это повлиять как на энергию в течение дня, так и на появление головных болей.

Экран телефона также излучает синий свет, который может нарушить циркадные ритмы, как бы сообщая мозгу, что уже наступил день, а утро прошло.

Психолог Джей Рай также присоединился к рекомендации не пользоваться смартфоном сразу после пробуждения. Он рассказал, что, когда человек просыпается, его мозг переключается с дельта-волн, возникающих после сна, на тета-волны, появляющиеся в состоянии, подобном сну наяву.

Затем мозг генерирует альфа-волны, которые появляются во время бодрствования в расслабленном состоянии. Если первым делом утром взять телефон и погрузиться в онлайн-мир, важные тета- и альфа-стадии окажутся пропущенными.

По словам психолога, таким образом мозг не может обрабатывать много информации, из-за чего у человека целый день будут проблемы с отвлечением внимания и нервозностью.

Ранее эксперт рассказал, почему нельзя пить кофе после пробуждения.

Анна Морозова