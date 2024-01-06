Эксперт рассказал, почему нельзя пить кофе после пробуждения

Многие люди не могут начать свой день без чашечки кофе и пьют его почти сразу после пробуждения. Однако эксперт Рекс Исап рассказал, что так делать нельзя, так как эта привычка может привести к привыканию и проблемам со сном. Об этом пишет The Mirror.

Кофеин — это психоактивный алкалоид, повышающий умственную деятельность и физическую работоспособность. Также он уменьшает сонливость и усталость, действуя на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы. Однако в таком воздействии есть существенные минусы.

Эксперт пояснил, что после пробуждения в организме повышен уровень кортизола — гормона, который участвует в реакциях организма на стрессовую ситуацию и отвечает за бодрость. Употребление кофеина влияет на синтез вещества и заменяет его. Таким образом мозг больше полагается на алкалоид, чем на кортизол.

Со временем утренняя чашечка кофе при повышенном кортизоле приводит к привыканию, уменьшая эффект напитка, что заставляет человека употреблять больше кофеина в течения дня, пытаясь получить ожидаемый заряд бодрости. Это может привести к проблемам со сном.

Дело в том, что в течение дня мозг вырабатывает аденозин — так называемую «молекулу усталости», способствующую засыпанию. Чем дольше человек бодрствует, тем больше вещества накапливается. Кофеин запускает механизм действия, который блокирует рецепторы аденозина, сохраняя бодрость в то время, когда должна появляться сонливость.

Поэтому в первый час после пробуждения эксперт советует заменять кофе травяными чаями, чтобы потом в полной мере ощутить все преимущества бодрящего напитка.

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