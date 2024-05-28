Врач объяснил, можно ли пить воду из колодца

Врач отметил, что вода поступает в колодец в основном из верхних слоев земли и грунтовых вод. Вместе с последними попадают вредные и токсичные вещества, а также живые организмы. Особенно характерно это для случаев, когда источник воды располагается возле сараев, выгребных ям, деревенских туалетов, ферм, полей, сельскохозяйственных и химических производств. Вредные вещества проникают в землю и далее в подземные источники. В результате в воде могут оказаться опасные микроорганизмы.