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Врач объяснил, можно ли пить воду из колодца

Важное напоминание в преддверии лета.

Источник: Freepik

Педиатр клиники DocDeti Денис Понкратов рассказал, можно ли пить воду из колодца. Он объяснил это в разговоре с изданием «Мел».

Врач отметил, что вода поступает в колодец в основном из верхних слоев земли и грунтовых вод. Вместе с последними попадают вредные и токсичные вещества, а также живые организмы. Особенно характерно это для случаев, когда источник воды располагается возле сараев, выгребных ям, деревенских туалетов, ферм, полей, сельскохозяйственных и химических производств. Вредные вещества проникают в землю и далее в подземные источники. В результате в воде могут оказаться опасные микроорганизмы.

Также Денис Понкратов подчеркивает, что колодезная вода лишена проточности. Итог этого — размножение или длительное сохранение патогенных бактерий, простейших, грибков, гельминтов.

Следовательно, употребление воды из колодца может привести к кишечным инфекциям, в том числе очень опасным (холера, дизентерия).

Кроме того, если долго ее пить, можно отравиться тяжелыми металлами, пестицидами, нефтепродуктами и другими токсичными веществами.

«Воду из колодца не рекомендовано употреблять в качестве питьевой, особенно детям, чей организм в силу возрастных и анатомо-физиологических особенностей более подвержен воздействию опасных факторов, которые содержит такая вода», — заключил врач.

Он призывает родителей выбирать для детей только проверенные источники воды. Также нужно использовать фильтры и не забывать про кипячение.

Ранее эксперт объяснил, с какой стороны должна быть горячая и холодная вода в кране.

Айгуль Сабитова