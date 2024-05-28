С какой стороны должна быть горячая и холодная вода в кране по правилам?

Во многих старых домах 70-х годов постройки кран с горячей водой располагается справа, а с холодной — слева. Это связано расположением инженерных систем: СНиП III-28−75 регламентировал, что трубы горячего водоснабжения, как правило, располагают справа от стояков холодного водоснабжения. Сейчас на уровне ГОСТов и СНиПов таких требований нет, но в большинстве случаев трубы продолжают устанавливать по такому же принципу.
Смесители, прибывшие на российский рынок из-за границы, преимущественно имеют кран для холодной воды справа и для горячей — слева, то есть отлично от того, как привыкли советские люди. Это связано с удобством и безопасностью. В мире от 80 до 90% правшей, то есть кран с правой стороны им открывать удобнее: если нужно быстро сполоснуть руку или облегчить ожог холодной водой, то горячая вода справа может усугубить ситуацию.
Зависит ли от смесителя порядок подключения горячей и холодной воды?
В целом, для установки обычного смесителя расположение труб особого значения не имеет — к поломке это не приведет. Главное — не запутаться в цветовых обозначениях на кранах. Кроме того, система гибких подводок позволяет направить воду, куда нужно. Однако это принципиально для термостатов — устройства обеспечивают поддержание заданной пользователем температуры воды в бойлере, баке или другом резервуаре. Когда температура воды достигает заданного уровня, термостат переключает систему отопления или подачи тепла, чтобы поддержать стабильную температуру. Для такой системы важно правильное подключение — в противном случае она будет некорректно смешивать воду и сломается впоследствии.