С какой стороны должна быть горячая и холодная вода в кране по правилам?

В целом, для установки обычного смесителя расположение труб особого значения не имеет — к поломке это не приведет. Главное — не запутаться в цветовых обозначениях на кранах. Кроме того, система гибких подводок позволяет направить воду, куда нужно. Однако это принципиально для термостатов — устройства обеспечивают поддержание заданной пользователем температуры воды в бойлере, баке или другом резервуаре. Когда температура воды достигает заданного уровня, термостат переключает систему отопления или подачи тепла, чтобы поддержать стабильную температуру. Для такой системы важно правильное подключение — в противном случае она будет некорректно смешивать воду и сломается впоследствии.