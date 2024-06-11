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Впервые запечатлена самка редкого леопарда с детенышами. Видео

В Сети появились кадры семьи чрезвычайно редкого борнейского дымчатого леопарда, снятые в национальном парке Танжунгпутинг на юге острова Калимантан (Борнео) в Индонезии.

Борнейские дымчатые леопарды относятся к уязвимым видам. Их очень редко можно встретить в дикой природе в естественной среде обитания. В связи с этим ученым мало что известно о жизни этих животных.

Специалисты говорят, что дожить до репродуктивного возраста у этого вида леопардов получается редко, так как люди занимаются браконьерством и массовой вырубкой лесов, которая приводит к разрушению привычного места обитания животных.

Кадры, снятые фотоловушкой в нацпарке Танжунгпутинг, дают надежду на то, что вид все еще размножается.

Ранее в Марий Эл сняли на видео уникальную медведицу с шестью детенышами.

Анна Морозова