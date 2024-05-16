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Уникальную медведицу с шестью детенышами сняли на видео в Республике Марий Эл

«Многодетную» медведицу в шестью детенышами засняла фотоловушка в Марий Эл. Об этом рассказал глава регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Николай Шурков.

Дикий хищник со своим потомством пришел к кормушке охотничьего хозяйства «Лесовод». На отснятых после зимовки кадрах медвежата выглядят крепкими.

— Напомню, шесть медвежат у одной медведицы — это уникальный случай. Такого за свой многолетний опыт я не помню, однако это подтверждает, что в настоящее время наблюдается рост численности популяции, — пояснил Николай Шурков.

Глава департамента также отметил, что за минувшие 25 лет популяция медведей в республике возросла вдвое, следует из публикации на официальной странице Шуркова в соцсети «ВКонтакте».

В апреле у пары ленивцев Ирвина и Сони из Ленинградского зоопарка Санкт-Петербурга родился детеныш. Это первый случай разведения этих животных в истории зоопарка.

В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму у альпаки на свет появился детеныш с необычным рисунком на глазах в виде очков. Из-за внешней особенности его решили назвать Модницей.