Впервые обнаружены нити темной материи в космической паутине

Ученые описывают темную материю как основной «ингредиент» массы Вселенной, распределенной по космосу в виде сети длинных тонких нитей. В их точках пересечения находятся скопления и суперкластеры галактик, образующие космическую паутину, которую очень сложно заметить, поскольку она не взаимодействует со светом.
Исследователи из Университета Йонсей в Сеуле (Южная Корея) использовали японский Субару — 8-метровый оптический инфракрасный телескоп — чтобы попытаться рассмотреть прямые признаки нитей темной материи и впервые в истории обнаружили их. Доказательства были найдены в скоплении Волос Вероники (или Abell 1656) на расстоянии 321 миллиона световых лет от Земли.
Ученые пишут, что концы нитей, которые «опутывают» это скопление, простираются на миллионы световых лет. Их назвали внутрикластерными нитями (Intra-Cluster Filaments или ICF). Это открытие дает новые данные для проверки теорий о космической эволюции и ее крупномасштабной структуре.
Abell 1656 месте со скоплением Льва и несколькими меньшими скоплениями галактик составляет сверхскопление Волос Вероники. Оно является одним из самых крупных и ярких на ночном небе, поэтому и стало объектом исследования корейских ученых.
По словам авторов работы, опубликованной в журнале Nature, это можно сравнить с находкой сухого листа, застрявшего в тонкой паутине. Со стороны кажется, что он просто висит в воздухе, но вы знаете, что он просто приклеился к неразличимой глазом нити.
Недавно российские ученые смоделировали образование астероидов из темной материи.
Олеся Маевская