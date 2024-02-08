Российские ученые смоделировали образование астероидов из темной материи

«В статье 2018 года мы доказали лишь сам факт, что темная материя должна сливаться в капли. Это было мало кому интересно, поскольку астрономы не могут обнаружить малые объекты. Однако в недавних исследованиях мы выяснили, что капли растут, засасывая летающую вокруг темную материю, и их масса может достичь массы астероида. Можно назвать выросшую каплю бозе-астероидом, хотя это мой авторский термин, который нельзя считать научным. Диаметр такого тела получается около 100 км», — рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Левков, старший научный сотрудник ИЯИ и один из авторов исследования.