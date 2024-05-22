Мужчина превратил 700-летнюю пещеру в современный дом

Англичанин Анджело Мастропьетро во время регулярной прогулки на велосипеде в 2009 году решил немного изменить маршрут и обнаружил красивую пещеру. Эксперты считают, что ей более 700 лет.
Спустя некоторое время Анджело поставили диагноз «рассеянный склероз». Тогда мужчина уволился с работы, купил ту самую пещеру и обустроил ее под собственные нужды. После реконструкции в ней появились полы с подогревом, тропический душ и быстрый интернет.
Все это, конечно, обошлось недешево. Мужчина потратил на проект 160 000 фунтов стерлингов (около 18 380 600 рублей) и более 1000 часов работы. Зато теперь у него есть дом мечты, привлекающий внимание восторженных архитекторов.
Перестроенная пещера — не самое необычное место для проживания. Так, 64-летний инженер-электрик на пенсии живет в кабине самолета.
Кристина Корчанова