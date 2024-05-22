Мужчина превратил 700-летнюю пещеру в современный дом

Спустя некоторое время Анджело поставили диагноз «рассеянный склероз». Тогда мужчина уволился с работы, купил ту самую пещеру и обустроил ее под собственные нужды. После реконструкции в ней появились полы с подогревом, тропический душ и быстрый интернет.