Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина превратил 700-летнюю пещеру в современный дом

Англичанин трансформировал пещеру недалеко от Вустершира в просторное жилище.

7

Англичанин Анджело Мастропьетро во время регулярной прогулки на велосипеде в 2009 году решил немного изменить маршрут и обнаружил красивую пещеру. Эксперты считают, что ей более 700 лет.

Спустя некоторое время Анджело поставили диагноз «рассеянный склероз». Тогда мужчина уволился с работы, купил ту самую пещеру и обустроил ее под собственные нужды. После реконструкции в ней появились полы с подогревом, тропический душ и быстрый интернет.

Все это, конечно, обошлось недешево. Мужчина потратил на проект 160 000 фунтов стерлингов (около 18 380 600 рублей) и более 1000 часов работы. Зато теперь у него есть дом мечты, привлекающий внимание восторженных архитекторов.

Перестроенная пещера — не самое необычное место для проживания. Так, 64-летний инженер-электрик на пенсии живет в кабине самолета.

Кристина Корчанова