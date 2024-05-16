64-летний инженер-электрик на пенсии живет в кабине самолета

Спустя два десятилетия, Кэмпбелл услышал о Джоан Уссери, парикмахере из Миссисипи. Она купила «Боинг-727» и превратила его в свой дом. И уже в 1999 году он купил самолет Боинг-727 у авиакомпании Olympic Airways за 100 000 долларов (по курсу того года ~2 600 000 рублей). На перевозку из Афин он потратил ещё около 120 000 долларов (по курсу того года ~3 120 000 рублей). Но, как сказал Кэмпбелл, это стоило каждого пенни.