64-летний инженер-электрик на пенсии живет в кабине самолета

Брюс Кэмпбелл, 64-летний инженер-электрик на пенсии, всегда отличался творческим мышлением. Когда ему было немного за двадцать, он купил участок земли площадью 10 акров за 23 000 долларов (~2 100 705 рублей) в лесах Хиллсборо, Орегоне. Он планировал использовать купленный участок земли для строительства собственного дома из нескольких грузовиков. Это казалось очень новаторским решением, пока Кэмпбелл не услышал, что такой дом уже кто-то построил. Тогда планы на строительство необычного жилья сразу же расстроились.
Спустя два десятилетия, Кэмпбелл услышал о Джоан Уссери, парикмахере из Миссисипи. Она купила «Боинг-727» и превратила его в свой дом. И уже в 1999 году он купил самолет Боинг-727 у авиакомпании Olympic Airways за 100 000 долларов (по курсу того года ~2 600 000 рублей). На перевозку из Афин он потратил ещё около 120 000 долларов (по курсу того года ~3 120 000 рублей). Но, как сказал Кэмпбелл, это стоило каждого пенни.
Проведя ремонт кабины, мужчина добавил все необходимые удобства, сохранив многие оригинальные элементы самолета, среди которых сидения салона и туалет. Несмотря на то, что в «Боинге-727» много места, Кэмпбелл живет в своем необычном доме довольно скромно: он спит на футоне и готовит в микроволновой печи.
Продолжая тему необычных дизайнерских решений, рассказываем про летающий дом из мультфильма «Вверх». Кстати, в нем можно остановиться.
Кристина Корчанова