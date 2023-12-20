Воссоздано лицо женщины с искусственно деформированным черепом
Ее останки нашли полвека назад.
Ее останки нашли полвека назад.
В 1970-х археологи исследовали кладбище V века. Предположительно, оно было связано с с древнегерманским племенем бургундов. Там был обнаружен искусственно деформированный череп. По мнению исследователей из Бразилии, Италии и Чехии, женщина, которой он принадлежал, происходила из восточных кочевых коллективов, связанных с гуннами или аланами. Работа опубликована в журнале OrtogOnLineMag.
Специалисты, изучив череп, создали его цифровую модель, а затем добавили мягкие ткани. Таким образом получилось реконструировать лицо женщины.
Исследователи отметили, что раннесредневековые женщины с искусственно деформированными черепами отличались от мужчин, схожих с современными северными и центральными европейцами. Они оказались ближе к населению Юго-Восточной Европы, которая долгое время являлась местом смешения различных этнических групп.
Ранее ученый из Бразилии реконструировал внешность «человека-дракона».
Анна Морозова