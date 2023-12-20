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14:59 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Воссоздано лицо женщины с искусственно деформированным черепом

Ее останки нашли полвека назад.

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6
фотографий
6
фотографий

В 1970-х археологи исследовали кладбище V века. Предположительно, оно было связано с с древнегерманским племенем бургундов. Там был обнаружен искусственно деформированный череп. По мнению исследователей из Бразилии, Италии и Чехии, женщина, которой он принадлежал, происходила из восточных кочевых коллективов, связанных с гуннами или аланами. Работа опубликована в журнале OrtogOnLineMag.

Специалисты, изучив череп, создали его цифровую модель, а затем добавили мягкие ткани. Таким образом получилось реконструировать лицо женщины.

Исследователи отметили, что раннесредневековые женщины с искусственно деформированными черепами отличались от мужчин, схожих с современными северными и центральными европейцами. Они оказались ближе к населению Юго-Восточной Европы, которая долгое время являлась местом смешения различных этнических групп.

Ранее ученый из Бразилии реконструировал внешность «человека-дракона».

Анна Морозова

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